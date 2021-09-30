የበጎ ፈቃድ ስራን የእድሜ ዘመን ስራችን ብናደርግ አገራችንን ከችግር እናወጣለን

አዲስ አበባ መስከረም 20/2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ በአንድ ዓመት ውስጥ 500 የአቅመ ደካሞችን ቤቶች በተለያዩ የክልሉ ለመገንባት አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝ አስታወቀ።
ከነዚህ ውስጥም ውስጥ የ24ቱ ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ ለባለቤቶቹ እንዲዛወሩ ተደርገዋል።
ዛሬ በሱሉልታ ከተማ ለአቅመ ደካማ ግለሰብ የተገነባው ቤት ርክክብ ላይ የተገኙት የቀድሞ የቢሮው ሃላፊ አቶ ኤባ ገርባ እንዳሉት ቀድሞ በባህላችን የነበረና አሁን እየቀነሰ የመጣውን የመረዳዳት ባህል መልሰን ልናጎለብተው ይገባል።
አቶ ኤባ ጨምረውም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የአንድ ጊዜ ተግባር ብቻ ሳይሆን ማንኛችንም የእድሜ ዘመን ስራችን አድርገን ብንተገብረው አገራችንን አሁን ካለችበት ችግር ልናወጣት እንችላለን።
የሱሉልታ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አብረሃም ጋዲሳ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስጀመሩትና በክልሉም ጨፌው ባወጣው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አዋጅ ተነሳስተው ከተማቸው ለበርካታ ችግረኛ ቤተሰቦች የቤት ግንባታና ሌሎች ተግባራትንም በማከናወን ላይ ነው።
በተያዘው በጀት ዓመት ብቻ በከተማቸው ከታቀዱት 20 የችግረኛ ቤተሰብ ቤቶች 15ቱ ተጠናቀው ርክክብ ተፈጽሟል ያሉት ምክትል ከንቲባው፤ ቢሮው ከተማቸውን መርጦ ይኸንን በጎ ስራ በመስራቱም አመስግነዋል።
ልጆቻቸው በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግር እንዳይጎዱ በሚል ዛሬ የዘመናዊ ቤት ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ አበባ ቦኪ ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለአወጣችሁኝ ደስታዬ ወሰን የለውም ብለዋል።
“እናንተ ወንድሞቼና እህቶቼ ከአዲስ አበባ መጥታችሁ ለብዙ ጊዜ ሲያስጨንቀኝ የኖረውን ችግር ስለፈታችሁሉኝ አመሰግናለሁ” ብለዋል።
ጎሮቤታቸው ወይዘሮ መሰረት ከተማም በዚህ በመልካም ስራ ጎሬቤታችን ከሰቀቀን ኑሮ በመላቀቃቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
በአጠቃላይ 358 ሺህ 831 ብር ወጪ የወጣበት ቤቱ ሙሉ የቤት ቁሳቁስ የተሟላለት እና በግንባታውም የቢሮው ሰራተኞች ገንዘብ በማዋጣት፣ የሱሉልታ ቴክኒክና ሙያ፣ ቀነኒሳ በቀለ ቴክኒክና ሙያ እና ባቱ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ደግሞ በቤቱና ቁሳቁሶቹ ስራ ተሳትፈውበታል።