መንግስት ፌዴራላዊ ስርዓትን በዴሞክራሲያዊ መልኩ ተግባራዊ በማድረግ ቁርጠኝነቱን እያሳየ ነው

አዲስ አበባ መስከረም 20 ቀን 2014(ኢዜአ) መንግስት ፌዴራላዊ ስርዓትን ዴሞክራሲያዊ መልኩ ተግባራዊ በማድረግ ቁርጠኝነቱን እያሳየ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ አባል አቶ ክፍሌ ወልደማርያም ገለጹ።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በክልልነት የመደራጀት ህዝበ ውሳኔ መካሄድ መንግስት በዴሞክራሲያዊ መንገድ ፌዴራላዊ ስርዓት ለመተግበር ቁርጠኛ መሆኑን ያሳየበት ነው።
አቶ ክፍሌ ወልደማርያም የደቡብ ኢትዮጵያን በክልልነት ለማደራጀት እየተካሃደ ባለው የህዝበ ውሳኔ በቦንጋ ከተማ ተገኝተው ድምፅ ሰጥተዋል።
ህዝበ ውሳኔው መንግስት ፌዴራላዊ ስርዓቱን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ለመተግበር ቁርጠኛነቱን በተግባር ያረጋገጠበት መሆኑንም አመልክተዋል።
“የህዝብን ጥያቄ በማዳመጥ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ምላሽ የሰጠበት ህዝበ ውሳኔ ነው” ሲሉ ገልጸውታል።
የህዝቡ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት ሰላማዊ መሆኑን አመልክተው፤ “ያለምንም ተፅዕኖ የፈለገውን በመምረጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን እየተገበረ ይገኛል” ብለዋል።
የምርጫ ቦርድ ውጤቱን ይፋ እስከሚያደርግ ድረስ የምርጫ ውጤቱን በትዕግሥት እንደሚጠባበቁ ጠቁመዋል።
የካፋ፣ ሸካ፣ ቤንች-ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ምዕራብ ኦሞ ዞኖች እና ኮንታ ልዩ ወረዳ “በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል” ለመደራጀት የሚያካሂዱት ህዝበ ውሳኔ ሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ ይገኛል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በክልልነት የመደራጀት ህዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጠት በቦንጋ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል።
በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች የምርጫ ካርዳቸውን በመያዝ በምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ድምፅ እየሰጡ ይገኛል።
የካፋ፣ ሸካ፣ ቤንች-ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ምዕራብ ኦሞ ዞኖች እና ኮንታ ልዩ ወረዳ “በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል” ለመደራጀት የሚያካሂዱት ህዝበ ውሳኔ ሲሆን፤ አንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ዜጎች ድምፅ እንደሚሰጡ ይጠበቃል።
ህዝበ ወሳኔው አምስቱ ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ በአንድ ክልል ስር ለመደራጀት ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ የሚያገኝበት ይሆናል።