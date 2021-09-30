የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኦሮሞን ባህልና እሴት በጠበቀ መልኩ መሆን አለበት

ጎባ፤ መስከረም20/2014 (ኢዜአ) የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኦሮሞን ባህልና እሴት በጠበቀ መልኩ መሆን እንዳለበት የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ።
ኢሬቻ የሰላም፣ የምስጋና፣ የአብሮነት እና የአንድነት መገለጫ በመሆኑ ከዚህ በተቃራኒ የፖለቲካ ፍላጎት ማንጸባረቂያ ቦታ ለማድረግ የሚፈልጉትን አካላት ህብረተሰቡ ሊከላከላቸው እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የበዓሉን አከባበር በማስመልከት ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዩኒቨርሲቲው ምሁራን እንዳሉት፤ የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ህዝብ የሰላም፣ የምስጋናና የአብሮነት መገለጫ በመሆኑ በዓሉም ይህንን ባህላዊ እሴት መሰረት ባደረገ መልኩ መሆን አለበት፡፡
ከዩኒቨርሲቲው ምሁር ዶክተር ቴሶ በሪሶ፤ በኢሬቻ ላይ በዓሉን የማይወክሉ ነገሮችን መያዝ ክብረ በዓሉን ማሳነስ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በበዓሉ ሽፋን የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማንጸባረቅ የሚፈልጉ አንዳንድ አካላት ስላሉ ህብረተሰቡ በጥንቃቄ ሊከታተላቸውና ሊያጋልጣቸው ይገባል ሲሉም መክረዋል፡፡
የኢሬቻ በዓል እንደሌሎቹ የሀገሪቱ ባህሎች በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ፣ ሳይንስና ባህል ተቋም በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ሁሉም የበዓሉ ታዳሚዎች ኢሬቻ እውነተኛ ባህላዊ እሴቱን ብቻ በተከተለ መልኩ ሊያከብሩት እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መምህርት ውዴ ጫላ ናት፡፡
ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶቹን ለሌሎች የሀገሪቱ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ለተቀሩት ዓለም የሚያስተዋውቅበት ትልቅ መድረክ በመሆኑ በፖለቲካ ሽፋን በሚደረጉ ድርጊቶች ልጠለሽ አይገባም ነው ያሉት፡፡
ዶክተር መሐመድ ጀማል በበኩላቸው፤ የበዓሉ ታዳሚዎች ኢሬቻ ባህላዊ እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ከማድረጉ በተጓዳኝ ኮሮናን ለመከላከል የሚረዳው ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ መሆን እንዳለበት አመልክተዋል፡፡
ኢሬቻ ሰዎች እርጥብ ሳር ይዘው ወደ መልካ /ወንዝ /በመሄድ ፈጣሪያቸውን ያሚያመሰግኑበት በዓል በመሆኑ ከፖለቲካ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ሲሉም ነው የገለጹት።
የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል መስከረም 22 በአዲስ አበባ / ሆራ ፊንፊኔ/ እንዲሁም መስከረም 23 ቀን 2014 ዓ.ም በቢሾፍቱ/ ሆራ አርሰዲ/ እንደሚከበር የበዓሉ አከባበር የቴክኒክ ኮሚቴ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል፡፡