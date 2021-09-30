ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በጅግጂጋ ከተማ የድምፅ አሰጣጡ ሂደት በመካሄድ ላይ ነው

መስከረም 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በሱማሌ ክልል ጅግጂጋ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ አሰጣጡ ሂደት ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እየተካሄደ ይገኛል።
በጂግጂጋ ከተማ የድምፅ አሰጣጡ የተጀመረው ታዛቢዎች በተገኙበት የድምፅ መስጫ ኮሮጆዎች እና ሌሎች የቅድመ ድምፅ አሰጣጥ መስፈርቶች መሟላታቸው ተረጋግጦ ነው።
የኢዜአ ሪፖርተሮች በማለዳ በከተማዋ ተዘዋውረው እንደተመለከቱት፤ ህዝቡ በየምርጫ ጣቢያዎቹ በመገኘት ድምፁን እየሰጠ ነው።
በጅግጅጋ ከተማ ህዝብ ድምፁን የሚሰጥባቸው 71 ጣቢያዎች የሚገኙ ሲሆን ህዝቡ እየመረጠ ያለው ለክልልና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ለሚወዳደሩ ዕጩዎችን ነው።
በሶማሌ ክልል በተቋቋሙ 3 ሺህ 978 ምርጫ ጣቢያዎች ድምፅ እየሰጡ መሆኑን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለኢዜአ ተናግሯል ።
በሌላ በኩል በጌዴኦ ዞን ቡሌ ምርጫ ክልል በሚገኙ 83 የምርጫ ጣቢያዎች ዳግም የሚካሄደው ምርጫ በይፋ ተጀምሯል።
መራጮች ከሌሊቱ 12 ስዓት በፊት በምርጫ ጣቢያዎች ሰልፍ በመያዝ ድምጽ እየሰጡ ይገኛሉ፡፡
በምርጫ ክልሉ ከ58 ሺህ 200 በላይ መራጮች የተመዘገቡ ሲሆን ሶስት ፓርቲዎች ይወዳደራሉ።