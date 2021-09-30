የአማራ ክልል ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ዋና እና ምክትል አፈ ጉባኤዎችን መረጠ

ባህር ዳር መስከረም 20/2014 (ኢዜአ) የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድሰተኛ ዙር መስራች ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬን ዋና አፈ ጉባኤ ፤ አቶ አማረ ሰጤን ምክትል አፈ-ጉባኤ አድርጎ መረጠ ።
በዋና አፈ-ጉባኤነት የተሾሙት ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ባለፉት አምስት ዓመታት በክልሉ ምክር ቤት የሰው ሃብት፣ ቱሪዝምና ቋሚ ኮሚቴ አባል ሆነው የክልሉን ህዝብ አገልግለዋል።
ላለፉት 20 ዓመታትም በተለያዩ የሀላፊነት ቦታዎች የሰሩ ሲሆን፤ በቀጣይም የክልሉን ህዝብ በቅንነትና በታማኝነት እንዲያገለግሉ ምክር ቤቱ መርጧቸዋል።
የክልሉ ህዝብ በአሁኑ ወቅት ከተጋረጠበት ችግር እንዲወጣም ሚና ይጫወታሉ ተብሎ እንደታመነባቸውም በምክር ቤቱ ተገልጿል።
ምክትል አፈ-ጉባኤ ሆነው የተሾሙት አቶ አማረ ሰጤም በተለያዩ የሃላፊነት ቦታዎች እንዳገለገሉ ነው የተመለከተው።
አቶ አማረ ትናንት የሥራ ዘመኑን ባጠናቀቀው የክልሉ ምክር ቤት የህግ፣ የፍትህ እና የአስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው ሰርተዋል።
በክልሉ የተለያዩ ተቋማትም በልዩ ልዩ የሃላፊነት ቦታዎች ላይ ተመድበው ህዝቡን በቅንነትና በታማኝነት ማገልገላቸው በሹመታቸው ወቅት ተነግሯል።
ተመራጮቹ በትምህርት ዝግጅታቸውና በስራ ብቃታቸው ታይቶ ለሹመት መብቃታቸውን ተብራርቷል።
ተመራጮቹ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ አብዬ ካሳሁን በኩል በምክር ቤቱ አባላት ፊት ቃለ መሃላ ፈጽመዋል።