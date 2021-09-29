መስከረም 19/2014(ኢዜአ) ለዜጎች ሰላም መረጋገጥ ሲባል ድሮኖችን ያለምንም ህጋዊ ፈቃድ ለቀረፃ መጠቀምም ሆነ ማብረር እንደማይቻል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አሳሰበ።
አገልግሎቱ ለኢዜአ በላከው መረጃ እንዳመለከተው ለዜጎች ሰላም መረጋገጥ እንዲሁም የቁልፍ መሰረት ልማቶችን ደህንነት በቴክኖሎጂ በመታገዝ ለመጠበቅና ስጋቶችን ለመከላከል ሲባል ድሮኖችን ያለምንም ህጋዊ ፈቃድ ለቀረፃ መጠቀምም ሆነ ማብረር እንደማይቻል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አሳስቧል።
አንድ አንድ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሚመለከተው አካል ህጋዊ ፈቃድ ሳያገኙ ድሮኖችን በሀገሪቱ በሚካሄዱ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ህዝባዊ ሁነቶች ላይ ለቀረፃ ሲጠቀሙ እና ሲያበሩ እየተስተዋለ መሆኑን ያመለከተው አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ፤ ጉዳዩ በህግ የሚያስጠይቅ መሆኑን አውቀው ከህገ ወጥ ድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ ገልጿል።
ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ሳያገኝ ድሮኖችን ለቀረፃ ሲጠቀም እና ሲያበር የተገኘ ማንኛውም አካል ወይም ግለሰብ በህግ እንደሚጠየቅ ተገልጿል።
ፈቃድ ሰጪ አከላት ፈቃድ የሰጧቸዉን ግለሰቦች እና ተቋማትን ዝርዝር በ24 ሰአት ዉስጥ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የማሳወቅ ህጋዊ ግዴታ እንዳለባቸዉም አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በላከዉ መረጃ አስታዉቋል።
አገልግሎቱ የሀገሪቱን ደህንነትና ብሔራዊ ጥቅም የመጠበቅ ተልዕኮ የተሰጠው ተቋም መሆኑ ይታወቃል።