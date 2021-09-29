የሽብር ቡድኑ ያደረሰውን ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ለማስተካከል ድጋፍ ያስፈልጋል

ባህር ዳር መስከረም 19/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት በአማራ ክልል በወረራ በገባባቸው አካባቢዎች ካደረሰው ጥፋት ባለፈ ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀላቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የክልሉ ምክር ቤት አስታወቀ።
ምክር ቤቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በማውገዝና ለተፈናቀሉት ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆም ጥሪ አቅርቧ።
የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወርቅሰሙ ማሞ አሸባሪው ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ ቢፈጽምም ግቡ ኢትዮጵያን መበታተን ነው ብለዋል።
“ይህ አገር የማፍረስ ህልሙ ቢጨናገፍም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ንጹሃን ዜጎችን በመግደል፣ ሃብትና ንብረታቸውን በመዝረፍ እና ሴቶችና ህጻናትን በመድፈር ግፍ እየፈጸመ ይገኛል” ብለዋል።
የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን በማፍረስ፣ በመዝረፍና በማውደም ከእለት ምግብ ጀምሮ የመድሃኒት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና ሌሎች አገልግሎቶችን ህዝቡ እንዳያገኝ በማድረግ ኢሰብአዊ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑንም ነው ያስረዱት።
ችግሩን ለመከላከል ከህግ ማስከበር ጀምሮ አሁንም በህልውና ዘመቻው እየተካሄደ ባለው ጦርነት ክልሉ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት አፈጉባኤዋ ጠቁመው፣ የፌደራል መንግስት ልዩ የበጀት ድጋፍ እንዲያደርግ በምክር ቤቱ ስም ጠይቀዋል።
ወራሪው ቡድን ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀላቸውን በርካታ ንጹሃን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የሚከናወነው ተግባር በክልሉ በጀት ሊሸፈን እንደማይችልም አመልክተዋል።
ወይዘሮ ወርቅሰሙ አንዳሉት ጦርነቱ መላ ኢትዮጵያዊያንን እንደ ጥንት አባቶች በጀግንነት፣ በቆራጥነትና አልደፈርም ባይነት በአንድነት ገመድ ያስተሳሰረና ያጸና ነው።
“የዓለም መንግስታት፣ ኢምባሲዎች እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት በጦርነቱ የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ሳንፈልግ ተገደን የገባንበት መሆኑን ሊያውቁልን ይገባል” ብለዋል።
በመሆኑም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በማውገዝ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል።
ሽብርተኛው ህወሓት ክልሉን በመውረሩ የተገባበትን ጦርነት ፍትሃዊነት በመገንዘብም ለተጎጂዎች ሰብአዊ እርዳታ ከማድረግ ባለፈ በመልሶ ማቋቋም ሥራው በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርበዋል።
አፈጉባኤዋ ኢትዮጵያዊያን የመከላከያ ሠራዊቱንና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎችን በተለያዩ መንገዶች በመደገፍ ያሳዩትን ቁርጠኝነት ተፈናቃዮችን በመልሶ ማቋቋም ሥራ እንዲደግሙትም አስገንዝበዋል።
“የአማራ ክልል ህዝብ፣ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ባለሃብቶች በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ልዩነትን ወደ ጎን በመተው በአንድነት በመቆማችሁ ምስጋና ይገባችኋል” ሲሉም አመስግነዋል።
ጦርነቱን በድል እንዲጠናቀቅ በገንዘብ፣ በእውቀትና በተለያዩ መንገዶች ያደረጉት ድጋፍ በታሪክ ሲዘከር እንደሚኖርም ነው የገለጹት።
በተለይ ሃብትና ንብረታቸው በአሸባሪው ህወሓት ለወደመባቸውና ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚደረገው ሰብአዊና ቁሳዊ ድጋፍ ከምንጊዜውም በላይ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።
“የተወረሩ አካባቢዎች ነጻ ሲወጡ የመልሶ መቋቋም ሥራው ከሁሉም በላይ ከባድ ይሆናል” ያሉት ወይዘሮ ወርቅሰሙ፣ “ለወገኖቻችን ቅድሚያ መድረስ ያለብን እኛው በመሆናችን ከወዲሁ ልንዘጋጅ ይገባል” ብለዋል።
አፈ ጉባኤዋ እንዳሉት አሸባሪው ቡድን በያዛቸው አካባቢዎች ያደረሰው ጥፋት የሰው ልጅ ይፈጽመዋል ተብሎ አይታሰብም።
ይሄንንም በአሁኑ ወቅት ነጻ በወጡት ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር ወረዳዎች እንዲሁም በመቄት ወረዳ ማረጋገጥ እንደተቻለ ነው የገለጹት።