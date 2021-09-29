የሲዳማ ክልል የቀድሞው ምክር ቤት አባላት የሽኝት መርሀ-ግብር እየተካሄደ ነው

ሀዋሳ ፤ መስከረም 19/2014 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል የቀድሞው ምክር ቤት አባላት የሽኝት መርሀ-ግብር በሀዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በሽኝት መርሀ-ግብሩ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
ከቀድሞው አባላት መካከል ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሰለሞን ላሌ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ምክር ቤቱ በነበረው ቆይታ የሲዳማን ህዝብ በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚውና ማህበራዊ ዘርፍ ተጠቃሚ የሚያደርጉ በርካታ ሥራዎች ተከናውኗል።
በተለይም ህዝቡ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ ባነሳበት ወቅት ይህን ፍላጎት ሕገ-መንግስታዊ ሥርዓትን በጠበቀ መልኩ ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ማቅረቡን አወሰተዋል።
ጥያቄው በህዝበ ውሳኔ እስኪመለስ ድረስ ሂደቱ ሕግና ሥርዓትን የተከተለ እንዲሆን ከመስራት ጀምሮ ከነባሩ ክልል ሥልጣን በመረከብ የሲዳማ ክልል መንግስት እንዲመሠረት ማድረጉን ገልጸዋል።
የክልሉን ሕገ-መንግስት እንዲሁም የህዝቡን ተጠቃሚነት የላቀ ደረጃ ላይ ሊያደርሱ የሚችሉ አዋጆችን ማፅደቁንም ጠቅሰዋል።
እንደ አቶ ሰለሞን ላሌ ገለፃ ሽኝት ከሚደረግላቸው 190 የቀድሞው አባላት መካከል 46ቱ ነገ የሚመሠረተውን አዲሱን የክልል ምክር ቤት የሚቀላቀሉ ተመራጮች ናቸው።