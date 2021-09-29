የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ያሻሽላል ተብሎ የታመነበት አዲስ ፖሊሲ ተዘጋጅቷል

መስከረም 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ያሻሽላል ተብሎ የታመነበት አዲስ ፖሊሲ መዘጋጀቱን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታወቀ።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት አዘጋጅነት የሚካሄደው አዲስ ወግ የውይይት መድረክ “በአዲስ መንፈስ አዲስ ውል – የመንግስት ምስረታ እና አገር ግንባታ” በሚል ርዕስ ዛሬ ተካሄዷል።
በመድረኩ ላይ የአገር ደህንነት፣ ምጣኔ ሃብት ጉዳዮች እንዲሁም የሲቪል ሰርቪስ ስራዎችን በተመለከተ በተለያዩ ባለሙያዎች የውይይት መነሻ ፅሁፍ ቀርቧል።
የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር አቶ በዛብህ ገብረየስ፤ በመንግስት ሴክተር የሚታዩ የአገልግሎትት አሰጣጥ ችግሮች በጠንካራ የተቋም ግንባታ ላይ ችግር እየፈጠሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ህዝብን የሚያማርሩ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የተለያዩ ስልቶች ተቀይሰው እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከነዚህ የለውጥ ስራዎች መካከል የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ራሱን ችሎ በፖሊሲ ማእቀፍ እንዲመራ ማድረግ ዋነኛው ስራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ‘የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ፖሊሲ’ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ፖሊሲውን በፍጥነት ተግባራዊ እንደሚያደርገውም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም የመንግስት ሠራተኞች የደረጃ እድገትን ጨምሮ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን እርስ በርስ ተወዳድረው ያገኙ እንደነበር አስታውሰው፤ በአዲሱ አሰራር ስርዓት ግን ሠራተኞች የሚወዳደሩት ማሳካት ከሚጠበቅባቸው ስታንዳርድ ጋር መሆኑን አብራርተዋል።
በአተገባበሩ ሂደት ላይ ችግር እንዳይፈጠርም ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ለመስራት ህጎች ወጥተው ተፈጻሚ እንደሚሆኑ አስረድተዋል።
በተጨማሪ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን በበይነ መረብ እንዲከናወን በማድረግ በአገልግሎት ፈላጊና ሰጪዎች መካከል ያለውን የአካል ግንኙነት ለመቀነስና ፈጣን አሰራር ለመፍጠር ይሰራል ነው ያሉት።
“ይህም ሌብነትንና ጉቦን በማስቀረት ረገድ ፋይዳው የጎላ ነው” ብለዋል።
በበይነ መረብ የሚሰጡ አገልግሎቶች ማእከላዊ ሰርቨር እንዲጠቀሙ በማድረግ የቁጥጥር ስርዓቱን ለማሻሻል እንደሚሰራም ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት።