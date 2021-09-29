የህልውና ዘመቻውን በድል ለማጠናቀቅ ተጋግዘን እንሰራለን

ባህርዳር፤ መስከረም 19/2014 (ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሓት የተጋረጠውን አደጋ ለመመከት እየተደረገ ያለውን የህልውና ዘመቻ በድል ለማጠናቀቅ ከአዲስ የምክር ቤት አባላት ጋር ተጋግዘንና ተባብረን እንሰራለን ሲሉ የአማራ ክልል ተሰናባች የምክር ቤት አባላት አስታወቁ።
የክልሉ ምክር ቤት 18ኛ መደበኛ ጉባኤ የተለያዩ አዋጆችን በማፅደቅ ተጠናቋል።
ከአባላቱ መካከል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደምበጫ ምርጫ ክልል ተወክለው ላለፉት አምስት ዓመታት ያገለገሉት አቶ ተስፋሁን መንግስቴ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የመረጣቸው ህዝብ የሚያነሳቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንዲመለሱ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል።
ዛሬ የተካሄደው ጉባኤ የአምስት ዓመቱ የሥራ ዘመን ማጠናቀቂያ መሆኑን ጠቅሰው፤ ” በክልሉ በአዲስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር በመሆን በአሸባሪው ህወሓት የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ ለመመከት በሚደረገው እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን” ብለዋል።
እንደ ሀገር የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ በመመከት የክልላችንን ህዝቦች ከተደቀነበት አደጋ የምናወጣው በጋራ ስንቆም ነው ብለዋል።
አዲስ የሚመሰረተው ምክር ቤት አባላት ከአስፈፃሚው አካል ጋር ተቀራርበው በመስራት ለክልሉ ሰላም፣ ልማትና ዕድገት መረጋገጥ የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ከደቡብ ወሎ ዞን ተንታ ምርጫ ክልል የተወከሉት ወይዘሮ ሃና አለባቸው ”ባለፉት አምስት ዓመታት የምክር ቤት ቆታችን አቅም በፈቀደ መጠን የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎችን ሰርተናል” ብለዋል።
በአስፈፃሚው አካል የሚወጡ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አዋጆችን መርምሮ በማፅደቅ፣ አፈፃፀማቸውን በመከታተልና በመቆጣጠር ህዝብን ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎች እንዳከናወኑ ጠቅሰዋል።
ባለፉት ዓመታት የተለያዩ ስራዎችን ማከናወን ቢቻልም አሸባሪው ህወሓት በፈፀመው ወረራ የተከናወኑ የልማት ስራዎች ወድመዋል፣ ንብረት ተዘርፏል፣ ህዝብ ከቀየው እንዲፈናቀል ተደርጓል።
የተደቀነውን የህልውና አደጋ ለመመከት እና የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ የሚደረገውን ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ከአዲሱ የምክር ቤት አበላት ጋር በመተባበር እናግዛለን ብለዋል።
ከለውጡ ጋር ተያይዞ በፀጥታው ዘርፍ ችግር ቢስተዋልም ህዝብን የሚጠቅሙ ስራዎች መከናወናቸውን የገለጹት ደግሞ ከደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ምርጫ ክልል አንድ የተወከሉት አቶ ገበየሁ ውቤ ናቸው።
የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን ወረራ ለመቀልበስና የህልውና ዘመቻውን በድል ለማጠናቀቅ ሰፊ ስራ እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
የተጀመሩና ፍፃሜ ያላገኙ የተለያዩ ጉዳዮች እንዲጠናቀቁ ተሰናባች የምክር ቤት አባላት ከአዲስ ተመራጮች ጎን በመሆን ማገዝ እንደሚገባ ወቅታዊ ሁኔታ ያስገድዳል ብለዋል።
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን የተያዙ አካበቢዎች ነፃ እንዲወጡ የሚደረገውን የህልውና ዘመቻ በስኬት ለማጠናቀቅ በሚደረገው ጥረት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የክልሉ ምክር ቤት አምስተኛ ዙር፣ ሰባተኛ ዓመት የስራ ዘመን 18ኛ መደበኛ ጉባኤ ለ2014 የስራ ዘመን በጀትና የተቋማት መዋቅራዊ ማሻሻያ አዋጅን ማጽደቅን ጨምሮ ሌሎች ተግባራትን በማከናወን መረሃ ግብሩን አጠናቋል።