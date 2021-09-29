በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ወደ ሃላፊነት መምጣታቸው በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የከፈተ ነው

መስከረም 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ወደ ሃላፊነት መምጣታቸው በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በአገሪቱ ጠቅላላ ምርጫ የተካሄደ ሲሆን በእለቱ የመዲናዋ ነዋሪዎች ከማለዳ ጀምሮ ረጅም ሰልፍ በመጠባበቅ ይወክለኛል ያሉትን አካል መርጠዋል።
በምርጫው በአብላጫ ድምጽ ያሸነፈው የብልጽግና ፓርቲ በከተማ አስተዳደሮችና በክልሎች የመንግስት ምስረታ እያካሄደ ይገኛል።
ትናንት በተከናወነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ምስረታ ዙሪያ ኢዜአ ያነጋገራቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ወደ ሃላፊነት መምጣታቸውን አድንቀዋል።
በተለይም የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት በሃላፊነት እንዲካተቱ መደረጉ አገሪቷ በትክክለኛ የዴሞክራሲ ሽግግር ላይ መሆኗን ያመላከተ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ተፎካካሪዎቹ ኢትዮጵያን በሃሳብ የተሻለች ሀገር ለማድረግ የራሳቸው አስተዋጽኦ ያላቸው በመሆኑ በተደመረ ሃሳብ ለመስራት መወሰናቸው የሚበረታታ መሆኑንም አንስተዋል።
የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትን በመንግስት የስራ ሃላፊነት መመደብ ከዚህ በፊት ያልነበረና ያልተለመደ ተግባር መሆኑን ጠቅሰው፤ ጅምሩ በትብብር ለመስራት የሚያስችል አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት መሆኑን አመልክተዋል።
ሁሉም ባለው ዕውቀት አገሩን በሚገባ ማገልገል የሚችልበትን በር ንእንደሚከፍትም ጠቁመዋል።
አዲስ የተመሰረተው የመዲናዋ አስተዳደር የነዋሪውን የኑሮ ሁኔታ በሚያሻሽሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባውም አስተያየት ሰጪዎቹ አስገንዝበዋል።
በተለይ በከተማዋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በስፋት ሲስተዋሉ መቆየታቸውን በማንሳት፣ “አዲሱ አስተዳደር ህዝቡ የሰጠውን አደራ በሃላፊነት መወጣት ይገባዋል” ብለዋል።
በዋናነት ስራ አጥነት፣ የመኖሪያ ቤት ችግር፣ የኑሮ ውድነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች መሆናቸውን አንስተዋል።
በተለይ በወረዳና ቀበሌ አካባቢ ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ህዝቡን በአግባቡ ከማገልገል ይልቅ ለራሳቸው ጥቅም የቆሙ በመሆናቸው አዲሱ አስተዳደር ታች ድረስ በመውረድ ይህን ችግር ከመሰረቱ መፍታት እንደሚጠበቅበትም አመላክተዋል።