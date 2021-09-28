የህዝቡን ኑሮ የተሻለ ለማድረግ የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይጠበቅብናል

ሀዋሳ ፤ መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) ህዝቡ የሰጠውን ሀላፊነት በአግባቡ በመወጣት የተሻለ ሕይወት መምራት እንዲችል በአገልጋይነት መንፈስ መስራት እንደሚገባ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ አሳሰቡ።
በሲዳማ ክልል በ2013 የስራ ዘመን የተሻለ አፈፃፀም ላስመዘገቡ መስሪያ ቤቶችና ግለሰቦች ዕውቅና ተሰጥቷል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት፤ ሲዳማ ክልል የተመሠረተው የተሻለ እድገት ለማምጣት ነው።
ለዚህም ከክልል ምስረታው ጀምሮ በተቋማት የአሰራር ለውጥ በማካሄድ ህዝቡን የተሻለ እንዲያገለግሉ፣ የሚፈለገው እድገትና ልማት እንዲመጣ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ተናግረዋል።
በዚህም የተሰጣቸውን ህዝብን የማገልገል ኃላፊነት በአግባቡ የተወጡ ተቋማትና ግለሰቦች እንዳሉ ሁሉ ሥራቸውን በአግባቡ ያልተገበሩ መኖራቸውን ገልጸዋል።
ሲዳማን ለመለወጥና ህዝቡ የተሻለ ሕይወት እንዲመራ ተጠያቂነትን በማስፈን የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይጠበቅብናል ብለዋል።
የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሀገረፅዮን አበበ በበኩላቸው፤ ሲዳማ ክልል ሆኖ ከተመሠረተ ወዲህ በሰራተኛ ቅጥር ይታይ የነበረው ሙስና፣ አካባቢያዊነትና በጎሳ የተመሰረተ አሰራርን ማስቀረት የመንግስት ከፍተኛ ትኩረት እንደነበር አስታውሰዋል።
በዚህም ባለፈው በጀት ዓመት ሕግና አሰራርን የተከተለ ቅጥር በክልል ማዕከል ብቻ እንዲፈፀም በማድረግ ከዘጠኝ ሺህ በላይ ተቀጣሪዎችን በሕጋዊ መንገድ ወደ ሥራ ማስገባት መቻሉን አስረድተዋል።
በበጀት ዓመቱ በተደረገ የክትትል ሥራ ከ2013 በፊት ከቅጥር ጋር በተያያዘ በነበረ ብልሹ አሰራር ምክንያት ይባክን የነበረ ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉንና የካይዘን አሰራር ፍልስፍናን በሁሉም መዋቅር ማስጀመር እንደተቻለ ጠቁመዋል።
ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል መሠረት ሊጥሉ የሚችሉ በርካታ ተግባራትን በማከናወንና በጠንካራ አመራር ሰጪነት የክልሉ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ኮሚሽነሩ ተሸላሚ ከሆኑት ውስጥ ይገኙበታል።
የክልሉ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽነር ስጦታ ወንጨኖ በሰጡት አስተያየት፤ በዓመቱ በክልሉ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማስወገድ የሚያስችሉ መሰረታዊ ስራዎች ተሰርተዋል ነው ያሉት።
በክልሉ ከሚገኙት 95 ሺህ 280 የመንግስት ሰራተኞች፣ ባለሥልጣናትና የልማት ድርጅት ሰራተኞች መካከል 94 ሺህ 582 የሚሆኑት ሀብትና ንብረታቸውን እንዲያስመዘግቡ በማድረግ በሀገር ደረጃ የተሻለ አፈፃፀም ማስመዝገባቸውን ጠቅሰዋል።
በቀጣይ የተመዘገበው ሀብትና ንብረት ትክክለኛ ስለ መሆኑ የማጣራት ሥራ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸው፤ ሌብነትንና ብልሹ አሰራርን ለማስወገድ እንዲቻል ፐብሊክ ሰርቫንቱንም ሆነ ህብረተሰቡን የትግሉ ባለቤት የማድረግ ሥራ በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል።
የላቀ አፈጻፀም በማስመዝገብ በግል የተሸለሙት የወንዶ ገነት ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የኢንዶክትሪኔሽንና ህዝብ ግንኙነት ሥራ ሂደት አስተባባሪ ዋና ሳጅን ሳሙኤል ኢንጃሞ በበኩላቸው፤ ዕውቅናው እሳቸውን ብቻ ሳይሆን በተግባር ወደ ኋላ የቀሩትንም ጭምር ለላቀ ሥራ የሚያነሳሳ መሆኑን ተናግረዋል።
በ2014 ዓ.ም የበለጠ ሥራ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
በዕውቅና አሰጣጥ ስነ-ሰርዓት ከክልል ጀምሮ ባሉ ሁሉም መዋቅሮች የላቀ አፈጻጸም ያላቸው 219 ሰራተኞችና ስምንት ተቋማት የምስክር ወረቀት፣ ሜዳሊያ፣ ገንዘብ፣ ተንቀሳቃሽ ስልክና ኮምፒውተር ተበርክቶላቸዋል።