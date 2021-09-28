አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት ሰላምን በማስጠበቅ የለውጥ ጉዞውን እንዲያስቀጥል እናግዛለን

ጂንካ ፤ መስከረም 18/2014(ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት የሀገሪቱን ሰላም በማስጠበቅ የለውጥ ጉዞ እንዲያስቀጥል እናግዛለን ሲሉ በደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ከተማ ኢዜአ ያነጋገራቸው የነዋሪዎች ገለጹ፡፡
የፌዴራል መንግሥት ምስረታ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚከናወን ይጠበቃል።
በከተማዋ አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች እንዳመለከቱት በሕዝብ ተመርጦ ሥልጣን የሚይዘው መንግሥት የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ በማስከበር ለውጡን ማስቀጠል ይኖርበታል።
ከነዋሪዎቹ ወይዘሮ ዓለም ፍስሃ ፤ አዲስ የሚመሰረተውመንግሥትየሀገሪቱንሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ፣
ዜጎች በነጻነት እንዲኖሩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት መስራት አለበት ብለዋል።
ለዚህም በዜግነታቸው የሚጠበቅባቸውን ሁሉ በማድረግ እንደሚያግዙ ገልጸዋል።
”ሀገራዊ አንድነታችንን በማጠናከር የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ማስቀጠል አለብን” ያሉት ደግሞ አቶ ይበልጣል አሰፋ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ናቸው።
አዲስ የሚመሰረተው መንግሥትም ኢትዮጵያ ካጋጠሟት ፈተናዎች እንድትሻገር መስራት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
የከተማቸውን የመሰረተ ልማት ችግሮች በመፍታትና ከአዝጋሚ ዕድገት እንድትወጣ ትኩረት እንዲሰጥ አመልክተዋል።
አቶ ስሜነህ ጳውሎስ በበኩላቸው፤ አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት በእድገታቸው ወደ ኋላ ለቀሩ ከተሞች ልዩ ትኩረት በመስጠት በልማቱ እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስትራቴጂ ነድፎ መስራት ይጠበቅበታል ይላሉ።
በህወሀት የሥልጣን ዘመን የተዘራውን የዘረኝነት አስተሳሰብ በማፅዳት በብዝሃነት ላይ የተመሰረተውን ህብረ ብሄራዊ አንድነታችንን ማጠናከር ይገባናል ብለዋል።
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሁሉም አካባቢዎች በነፃነት ሰርቶ ሀብት የሚያፈራበት፣ በዘረኝነት አስተሳሰቦች ሳይገለል በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊና በፖለቲካዊ ጉዳዮች እኩል ተሳትፎ የሚያደርግበት ሥርዓትም ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቀዋል።
ከዘረኝነት አስተሳሰብ የፀዳ ትውልድ በመፍጠርም በትምህርት ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት ጠቁመው ለዚህም የድርሻዬን እወጣለሁ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ በኑሮ ውድነት፣በወጣቶችም የሥራ ዕድል ፈጠራና በሀገር ግንባታ ሂደት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን መደረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።