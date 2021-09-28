ምክር ቤቱ የሕዝቡን መሠረታዊ ጥያቄዎች በሚመልስ መልኩ ተደራጅቷል-አፈ ጉባዔ ፈጡም ሙስጠፋ

ድሬዳዋ፤ መስከረም 18/2014(ኢዜአ)የድሬዳዋ አስተዳደር አዲሱ ምክር ቤት የሕዝቡን መሠረታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በሚመልስ መልኩ መደራጀቱን የአስተዳደሩ አፈ-ጉባዔ ወይዘሮ ፈጡም ሙስጠፋ አስታወቁ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ሁለተኛ የሥራ ዘመን 48ኛ መደበኛ የመጨረሻ ጉባዔ ዛሬ አካሂዷል።
የድሬዳዋ አስተዳደር አዲሱ ምክር ቤት ነገ እንደሚመሰረት ተገልጿል፡፡
አፈ ጉባዔዋ በወቅቱ እንዳስታወቁት፤ አዲሱ ምክር ቤት የሕዝቡን ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ ለመመለስ በጥናት የተደገፈ ተግባር ተከናውኗል።
በጥናቱ የተመለከተው አሠራርና አደረጃጀት ሙሉ አቅም የሚፈጥርና የህብረተሰቡን አንገብጋቢ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በፍጥነት እንደሚመልስ የታመነበት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በዚህም አዲሱ የሚዋቀረው አስተዳደር ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ኃላፊነቱን በተገቢው መንገድ ለመወጣት እንደሚያስችለው አፈ ጉባዔዋ ተናግረዋል፡፡
እንዲሁም የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሚያሳድግም ጠቁመው፤ ድሬዳዋን የንግድና የኢንዱስትሪ ማዕከል እንድትሆን ያስችላታል ብለዋል ወይዘሮ ፈጡም፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ፤ የካቢኔ አባላት ለቀጣዩ ምክር ቤት በጥናት ተደግፎ የተዘጋጀው ሰነድ በተግባር ሲተረጎም ውጤት እንደሚመዘገብበት እምነታቸውን ገልጸዋል፡፡
ምክር ቤቱ የ47ኛው መደበኛ ጉባዔ ቃለ-ጉባዔ በሙሉ ድምፅ አድድቋል፡፡