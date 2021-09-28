አዲስ አበባ፣ መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመዲናዋን የካቢኔ ሹመት አፀደቀ።
ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የካቢኔ አባላትን ሹመት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል።
በዚህ መሰረት
1. ዶክተር ቀንአ ያደታ የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ
2. ዶክተር ሒሩት ካሳው የባሕል፣ ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ቢሮ ኃላፊ
3. ወይዘሮ ጽዋዬ ሙሉነሕ የፍትሕ ቢሮ ኃላፊ
4. አቶ ጀማል አልይ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ
5. አቶ ዳዊት የሺጥላ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ
6. ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተማሪያም የዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ኃላፊ
7 .ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ የቴክኒክ፣ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ
8. ዶክተር ዮሐንስ ጫላ የጤና ቢሮ ኃላፊ
9 አቶ አደምኑር ዋበላ የንግድ ቢሮ ኃላፊ
10. እጩ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ
11.ዶክተር ሃና የሺንጉስ የሴቶች፣ ሕፃናትና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ
12.አቶ ሙሉጌታ ተፈራ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ
13. አቶ አብርሃም ታደሰ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ
14. አቶ ዮናስ ዘውዴ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ
15.ወይዘሮ ፅጌሬዳ ወርቁ የውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ
16. ዶክተር ዳዲ ወዳጆ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር
17 .አቶ ግርማ ሰይፉ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር
18.አቶ የሱፍ ኢብራሂም የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ኃላፊ
ሆነው እንዲመሩ በእጩነት ቀርበው ምክር ቤቱ በ120 ድጋፍ፣ በአንድ ተቃውሞና 4 ድምፀ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል።