የሰላም እሴቶችን ለማጠናከር እንሰራለን

ደብረ ብርሃን፣ መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) በአጣዬና አካባቢው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት በመፍታት የሰላም እሴቶችን ለማጠናከር እንደሚሰሩ የሃይማኖት አባቶች፣ የሃገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች አስታወቁ።
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ እና የኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኖች ሰላምን በዘላቂነት ማጠናከር በሚቻልበት ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል።
ከኤፍራታና ግድም ወረዳ አላላ ቀበሌ የመጡት መላከ ሰላም ሞገስ አየለ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የህዝቦች ተባብሮና ተከባብሮ የመኖር እሴት አደጋ ላይ እንዲወድቅ መደረጉን አስታውሰዋል።
በዚህም በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ዋጋ መከፈሉን ጠቅሰው፤ አሁን ላይ የህዝቦች አብሮ የመኖር እሴት እንዲጎለብትና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በማስተማር የበኩላቸውን ሚና እየተወጡ መሆኑን ተናግረዋል።
ከጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ሰንበቴ ከተማ የመጡት ኡስማን አህመድ በበኩላቸው፤ ”የኦሮሞ እና የአማራ ህዝብ በተለይም የአጣዬና የሰንበቴ ነዋሪዎች ከትውልድ ትውልድ የተሻገረ የጋራ ታሪክና እሴት ያለን ነን” ብለዋል።
የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ለ27 ዓመታት በሰራው ሴራ በህብረተሰቡ መካከል ለዘመናት ፀንቶ የቆየውን የሰላምና የአንድነት እሴቶችን በመሸርሸር ግጭት እንዲፈጠርና ሰላም እንዲታጣ መደረጉን አውስተዋል።
ከዚህ በኋላ የወያኔን እኩይ ሴራ በማክሸፍ በመካከላቸው ሰላም ፀንቶ እንዲቆምና ወደ ቀደመው ቤተሰባዊ አኗኗሯቸው ለመመለስ እየሰራን ነው ያሉት።
”የአካባቢያችንን ብሎም የሀገራችንን ሰላም ለማረጋገጥ ወጣቶች ተደራጅተን ሰላም እንዲረጋገጥ እየሰራን ነው” ያለው ደግሞ የአጣዬ ከተማ ነዋሪ ወጣት ፉዓድ ሀምዛ ነው።
ከጣርማ በር እስከ ቃሉ ቀጠና የኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ኮሎኔል ተከተል ልኬ ህብረተሰቡን በማቀራረብና በማወያየት በተሰራው ስራ አሁን ላይ አንፃራዊ ሰላም መምጣቱን አስታውቀዋል።
የህወሃትን ቡድን ለመፋለም ከሁለቱም ወገኖች የተውጣጡ ወጣቶች በጋራ ወደ ግንባር መዝመታቸውን ያመለከቱት አስተባባሪው ፤ ይህም በመተባበር ለጋራ ጠላት በአንድ ላይ መነሳትን በተጨባጭ ያሳየ ነው ብለዋል።
ህብረተሰቡ የቆየውን ማህበረሰባዊ ግንኙነት በማጠናከር ለሰላም ጠንቅ የሆኑ ወንጀለኞችን አጋልጦ በመስጠት ለአካባቢው ፀጥታ፣ ሰላምና መረጋጋት በህብረት መቆም እንዳለበት ጠቁመዋል።
በአካባቢው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት በመፍታት የሰላም እሴቶችን ለማጠናከር እንደሚሰሩ ነው አስተያየት ሰጪዎቹ ያስታወቁት።
በኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሀሰን ፤ የአማራ እና የኦሮሞ ህዝብ በተለይ የጅሌ ጥሙጋና የኤፍራታና ግድም ወረዳዎች ህዝብ በአንድነት የተሳሳረ መሆኑን ገልጸዋል።
ተከስቶ የነበረው የሰላም እጦት አሁን ላይ ወደ ተሻለ የሰላም ሁኔታ መምጣቱን ጠቅሰው፤ ይህ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን በትብብር ይሰራል ብለዋል።
የእየሩሳሌም የህፃናትና ማህበረሰብ ልማት ድርጀት የደብረ ብርሃን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታነህ በዛ ወርቅ በበኩላቸው፤ ሰላምን በመጠበቅና በመንከባከብ ረገድ የህብረተሰቡና የሃይማኖት አባቶች ድርሻ የላቀ መሆኑን ጠቁመዋል።
የአጣዬንና አካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ ድርጅታቸው በዘላቂ የሰላም እሴት ግንባታ ላይ በመስራት ህብረተሰቡን ለማቀራረብ በልዩ ትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የቀደመውን ሰላም ለመመለስ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው ለዘላቂ ሰላም ሊሰሩ እንደሚገባ ያመለከቱት ደግሞ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ ዋሲሁን ብርሃኑ ናቸው።
በአካባቢው ተፈጥሮ የነበረውን ችግር ለመፍታት በተከናወነው ጠንካራ ቅንጅታዊ ስራ አንፃራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉን ገልጸዋል።
የተገኘው ሰላም ዘላቂነት እንዲኖረው ጥፋተኞችን በማጋለጥ በትብብር ይሰራል ብለዋል።
በእየሩሳሌም ህፃናትና ማህበረሰብ ልማት ድርጅት አዘጋጅነት በተካሄደው ውይይት ከጅሌ ጥሙጋ፣ ኤፍራታና ግድም ወረዳዎችና ከአጣዬ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡