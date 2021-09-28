በከተማው ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ግንኙነት እንዳለው የተጠረጠረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ

አሶሳ፤ መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ ከሽብርተኛው ህወሓት ጋር ግንኙነት እንዳለው የተጠረጠረ ግለሰብ በመኖሪያ ቤቱ ካስቀመጠው ህገ-ወጥ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የከተማው አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ግለሰቡ ከነጦር መሳሪያው በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ነው።
ትናንት ምሽት ፖሊስ በግለሰቡ መኖሪያ ቤት ባደረገው ብርበራ አንድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከበርካታ ተተኳሽ ጥይቶች ጋር አግኝቷል ብለዋል።
በዚህም ግለሰቡ በመኖሪያ ቤቱ በህገ-ወጥ መንገድ ካስቀመጠው ጠመንጃ እና ጥይቶች ጋር በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉን ሃላፊው አስታውቀዋል።
የሌላ አንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ሲፈተሽም የእጅ ቦንብ መገኘቱን ጠቁመው፣ ግለሰቡ ለጊዜው ከአካባቢው መሰወሩን ጠቅሰዋል፡፡
“ግለሰቦቹ ሃገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ካለው የህወሓት የጥፋት ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ፖሊስ መረጃ አለው” ያሉት ኮማንደር ቡሽራ፤ የጥፋት ሴራቸውን ለማሳካት በህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተግባር መሰማራታቸውን አስረድተዋል፡፡
ለጊዜው የተሰወረውን በቁጥጥር ስር ማዋልን ጨምሮ በግለሰቦቹ ላይ ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በከተማው በተለያየ ጊዜ ህገ-ወጥ የገንዘብ ህትመት ማካሄድንና በጦር መሳሪያ ዝውውር የተሰማሩ በርካታ ግለሰቦች ለጥፋት ተግባራቸው ከሚጠቀሙት ሞተር ብስክሌት ጋር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው በህግ እንዲቀጡ መደረጉ የሚታወስ ነው፡፡
የአሶሳን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ ከነሐሴ ወር 2013 ዓ.ም መግቢያ ጀምሮ በከተማዋ ከምሽት 2 ሰዓት እስከ ንጋት 12 ሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ ይታወሳል፡፡