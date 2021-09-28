የከተማ አስተዳደሩን አስፈጻሚ አካላት እንደገና ለማደራጀት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ ድምፅ ጸደቀ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ።
የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቱ አዲስ የመንግስት ምስረታ ስነ-ስርዓት አከናውኗል።
የአስተዳደሩን የአስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀት እና የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣን እና ተግባር ለመወሰን በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ዝግጅት ዙሪያ ውይይት ተካሄዷል።
የምክር ቤት አባላት ከተቋማት ስያሜ፣ አደረጃጀት፣ አስፈላጊነት፣ ሃላፊነት፣ ተጠሪነትና ካላቸው ፋይዳ አንጻር የተለያዩ ጥያቄዎችና ሃሳቦችን አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል።
ምክር ቤቱ በረቂቅ አዋጁ ላይ ተወያይቶ በ126 ድጋፍ በአንድ ተቃውሞና በአንድ ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል።
የአስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀት አስፈላጊነት በተመለከተ ለምክር ቤቱ በተሰጠ ማብራሪያ አዳጊ የህዝብ ፍላጎት መኖር፣ ሀገራዊ ለውጡን እና ሀገራዊ ምርጫን ተከትሎ የከተማዋን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል አደረጃጀት መፍጠር እንዳስፈለገ ተገልጿል።
የመልካም አስተዳደር እና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትም ታሳቢ ያደረገ መሆኑ ተብራርቷል።
በከተማዋ የተጀመረው የለውጥ ጉዞ እና የቀጣይ 10 ዓመታት የልማት እቅድን ውጤታማ፣ ዘላቂ እና ተቋማዊ በማድረግ የተቋማት አደረጃጀት እና ግልጽ ተጠሪነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው ተብሏል።
በስራ ላይ የነበረው አዋጅ በጠቅላላው በ61 አስፈጻሚ አካላት እና በ7 የልማት ድርጅቶች የተዋቀረ ሲሆን፤ የተሻሻለው አዋጅ 46 አስፈጻሚ አካላትን እና 6 የልማት ድርጅቶችን ያቀፈ ነው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀት እና የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣን እና ተግባር ለመወሰን በተዘጋጀ አዋጅ 101 አንቀጾች አሉት።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ የመንግስት ምስረታ ስነ-ስርዓት እየተካሄደ ሲሆን ቀደም ሲል አዳነች አቤቤን ከንቲባ አድርጎ ሾሟል።
በተጨማሪም ወይዘሮ ቡዜና አልቃድርን አፈ-ጉባኤ እንዲሁም ወይዘሪት ፋይዛ መሐመድን ምክትል አፈ-ጉባኤ አድርጎ መምረጡ ይታወቃል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዛሬ በሚያካሄደው የአዲስ ምክር ቤት ምስረታ ጉባኤ የተለያዩ ሹመቶችን እንደሚሰጥ ይጠበቃል።