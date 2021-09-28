የከተማዋን ነዋሪዎች ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተግባራት ይከናወናሉ

መስከረም 18/2014 (ኢዜአ) ተቋማዊ ግንባታና የህብረተሰብን ተሳትፎ በማጠናከር የከተማዋን ነዋሪ ኢኮኖሚ፤ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎ የሚያሳድጉ ተግባራትን እንደሚያከናውኑ አዲስ የተሾሙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታወቁ ።
አዲሱ የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ምስረታ ስነ-ስርአት እየተካሄደ ነው።
ተቋማዊ ግንባታና የህብረተሰብ ተሳትፎን በማጠናከር በአጭር፣ መካከለኛና ረጅም ጊዜ እቅዶች የከተማዋን ነዋሪ በተለይም ዝቀተኛ ገቢ ያላቸውን ነዋሪዎች ኢኮኖሚ የሚለውጡ ተግባራት እንደሚከናወኑ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል።
ምክር ቤቱ ለከተማው ከንቲባነት የቀረቡትን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ን በሙሉ ድምጽ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እንዲሆኑ አጽድቋል።
ከንቲባ አዳነች ባደረጉት ንግግርም ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በስኬት ተካሂዶ ለዚህ ቀን እንድንበቃ ላደረገው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ምስጋና አቅርበዋል ።
አክለውም “ አዲስ አበባ የሁሉም መኖሪያ ቤት ናት፣ የከተማዋ ነዋሪዎችም ብዝኃነት ውበት መሆኑን ያሳዩ ናቸው፤ በኢትዮጵያዊነት የጋራ ድርና ማግ የተሳሰሩ ” በማለት ጠቅሰዋል።
የአዲስ አበባ ነዋሪ ለዴሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ ሂደት የተጫወተውን ምርጫ በስኬት ማካሄዱ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ሂደት ለማደናቀፍ እና አገርን ለማፍረስ የተጠነሰሱ ድርጊቶች ማክሸፉን ተናግረዋል።
“አስቻይ ተቋማዊ ግንባታና የህብረሰተብ ተሳትፎ በመዘርጋት አዲስ አበባን በአዲስ የፖለቲካ ባህል ፣በአዲስ ምዕራፍ እንድትጓዝ ለማድረግ ሃላፊነታችንን እንደምንወጣ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ” ነው ያሉት።
በአዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ነዋሪዎች ጥያቄ ለመመለስ እንደሚሰሩ የገለፁት ከንቲባ አዳነች ፤ በአዲሱ የመንግሰት ምስረታ የሚመጥኑ ብቃት ያላቸው ፣ አካታችነትን የተላበሰ፣ በከተማዋ ተወልደው ያደጉ፣ የኖሩና የከተማዋን ስነ ልቦና የተረዱ አባላትን በስፋት ያሳተፈ ነው ብለዋል።
የከተማው ምክር ቤት በሁሉም መልክ ስብጥር ያለው ሆኖ መቋቋሙን ገልጸው፤ ከተማዋ ለሁሉም ዜጎች የምትመች ጽዱ ፣ አረንጓዴ ሰላማዊና ምቹ የዲፕሎማት መቀመጫ እንድትሆን በከፍተኛ ሃላፊነት የምንሰራ ይሆናል” ብለዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች ወቅታዊና ጥራት ያላቸው አገልግሎት እንዲያገኙ እና ከወግ አጥባቂ ጽንፈኝነትና አፍርሶ ከመገንባት በመቆጠብ አሳታፊና አካታች ፖለቲካዊ ጉዞ እናካሂዳለን ነው ያሉት ።
የከተማዋን ነዋሪዎች ህይወት ሊለውጡ የሚችሉ ስራዎችን ለማመቻቸት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ሲሉ አስታውቀዋል።
“በሁሉም መልኩ ኢኮኖሚያዊ ብልጽግናን ለማሳካት በዋናነት ዝቀተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለመደገፍ እንሰራለን” ሲሉ ነው የገለጹት።
በግሉ ዘርፍም ውጤታማ የሃብት ምጣኔን በመፍጠር ሁሉም ዜጎች በእኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ ይደረጋል ብለዋል።
የመሰረተ ልማት ተጠቃሚነትን ማሳደግ ቤት አቅርቦትን ማሻሻል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ጠቅሰው ፤ለወጣቶችና ለሴቶች የስራ እድል ለመፍጠር ርብርብ ይደረጋል ብለዋል።
ስርዓት አልበኝነትን በመከላከል፣ የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ ሕግ የማስከበር ስራው ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር እንደሚሰራ ወይዘሮ አዳነች አመላክተዋል።
ጥራትና ተደራሽነት ያለው የጤና ስርዓት እንደሚገነባና፣ ጤናን የሚያጎለብቱ ተግባራት ይከናወናሉ ብለዋል።
ከተማዋ የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚሰራ ገልጸው፤ አዲስ አበባ የአፍሪካ ብልጽግና ምሳሌ እንድትሆን እንተጋለንም ብለዋል።