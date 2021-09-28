ሀገርን ለማዳን የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን

ድሬዳዋ፤ መስከረም 18/2014(ኢዜአ) ሀገርን ለማዳን እየተካሄደ ያለው ዘመቻ በአጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናገሩ።
የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ከፀጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየጠበቁ መሆኑንም ገልፀዋል።
ሀገርን ለማዳን በህልውና ዘመቻው እየተሳተፉ የሚገኙትን የመከላከያ ሠራዊት እና ለሌሎች የጸጥታ አካላት ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ነው ያስታወቁት።
ከነዋሪዎች መካከል አቶ አዲስ አለማየሁ ”በሰላም መግባትና መወጣት፣ ደስታን ማጣጣም የሚቻለው ሀገር ሲኖር በመሆኑ ሀገርን ለማዳን ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ” ብለዋል።
የአካባቢንው ሰላምና ፀጥታ ከፖሊስ ጋር በመሆን ለመጠበቅ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን ገልጸዋል።
የሀገር አለኝታ የሆነውን ሠራዊት በገንዘብና በሃሳብ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ግንባር ድረስ ተሰልፎ የሚጠበቅበትን ለመወጣት መዘጋጀቱን ያስታወቀው ደግሞ ወጣት ሀብታሙ በቀለ ነው።
ሀገርን የማፍረስ የተልዕኮ ጦርነት እያካሄደ ቅርስንና የእምነት ተቋማትን ለማውደም እየተንቀሳቀሰ ያለውን የህወሓት የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ሁሉም ዜጋ ያለ ልዩነት መረባረብ አለብን ብሏል።
ወይዘሮ ፋንታዬ ተስፋሁን በበኩላቸው፤ ለሀገር ህልውና እና ሰላም መከበር መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት የምናደርገው ድጋፍ አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
የህልውና ጦርነቱ ከሀገር አፍራሾቹ ህወሓትና ሸኔ ብቻ ሳይሆን ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር ጭምር መሆኑን አውስተዋል።
”እኔ ሀገሬን ለማዳን ግንባር ለመዝመት ዝግጁ ነኝ” የሚሉት ወይዘሮ ፋንታዬ፤ ህብረተሰቡ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገውን ድጋፍ በማጠናከር ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ መትጋት እንዳለበት ጠቁመዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ ከፀጥታ አካላት ጋር በመሆን አካባቢያቸውን በንቃት የመጠቀብ ግዴታቸውን እየተወጡ መሆኑን አስታውቀዋል።