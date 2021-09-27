አሸባሪው ህወሃት የሰዎችና የእምነት ተቋማት ጠላት ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 17/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት የሰዎች፣ናየእምነት ተቋማት ጠላት መሆኑን በግልፅ ማሳየቱን የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
በእምነት ተቋማትና በቅርሶች ላይ እያደረሰ ያለውን ውድመት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘውም ጠይቀዋል።
በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ስፍራ ከሚሰጠው የአደባባይ በዓላት መካከል የደመራ በትላንትናው እለት ተከብሯል።
የመስቀል በዓል አከባበር 2005 ዓ.ም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሳይንስ የትምህርትና ባህል ተቋም (ዩኔስኮ) የማይዳሰስ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች የሃይማኖት አባቶችና ምእመናን እንዳሉት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳውን የጥፋት ሃይል ኢትዮጵያዊያን ለመመከት በጋራ መቆማቸውን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ መስቀልንና ሌሎችም ቅርሶችን በማስመዝገብ ታሪክና ቅርሷን ለትውልዱ ለማስተላለፍ እየሰራች ባለችበት ወቅት የህወሃት አሸባሪ ሃይል ደግሞ ቅርስና ታሪክ ለማጥፋት እየጣረ መሆኑን ምእምናኑ ይናገራሉ።
መጋቤ ሰላም ቀሲስ ደረጀ በቀለ፤ አሸባሪው ቡድን በአቢያተ ተክርስቲያናት በቅርሶች እንዲሁም በመስጊዶች ላይ ውድመት በማድረስ አገር የማጥፋት ተልእኮውን ለመፈፀም እየጣረ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አሸባሪው ሃይል ቤተ እምነቶችን ከማውደም በተጨማሪ የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘን በማድረግ በፈጣሪና በሰውም የተጠላ ተግባር እየፈፀመ መሆኑን ገልጸዋል።
በቅርቡ በጨጨሆ መድሃኒያለምና በሌሎች አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ላይ ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል።
አሸባሪው ህወሃት የሰው ልጆች፣ የእንስሳትና የእምነት ተቋማትም ጭምር ጠላት መሆኑን በግልፅ አሳይቷል ብለዋል።
አገርን ለማፈራረስና ህዝቦችን ለመለያየት ውጥን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው ወንጀል የሚወገዝና ፈጣሪንም በጽኑ የሚያስቆጣ መሆኑን የገለጹት ደግሞ አባ ዮሃንስ ተክለሳሙኤል ናቸው።
አሸባሪው ህወሃት አብያተ ክርስቲያናትንና ቅርሶችን መሸሸጊያ ከማድረግ ባለፈ በማውደም የአገር ክህደት እየፈፀመ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ የህዝብ ሃብትና ቅርሶችን በማጥፋት ላይ ያለውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፅኑ ሊያወግዘው ይገባል ብለዋል።
በአብያተ ቤተክርስትያናት የሚገኙ በርካታ ቅርሶችን በመዝረፍና በማውደም እኩይ ተግባር እየፈፀመ ላለው አሸባሪ ሃይል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያስቆመው ይገባል ያሉት ደግሞ የበዓሉ ታዳሚ አቶ ነብያት ዘውዴ ናቸው።
አብያተ ክርስቲያናትና ቅርሶች የአገር ሃብትም በመሆናቸው ሁላችንም በጋራ መጠበቅ አለበን ያሉት ደግሞ የበዓሉ ተሳታፊ ወይዘሮ እየሩስአሌም አበበ ናቸው።
ናየመስቀል ደመራ በአል በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ፕሬዝዳንት ሳህለወረቅ ዘውደ፣ ሌሎች ከፍተኛ የመንግሰት የስራ ሃላፊዎች የአገር ወስጥና የውጭ ቱሪስቶች እንዲሁም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ተከብሯል።