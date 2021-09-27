መስቀል የሰው ልጆች ሁሉ የፍቅር ተምሳሌት በመሆኑ ሁላችንም ለሰላም፣ አብሮነትና ፍቅር መዘጋጀት አለብን

አዲስ አበባ፣ መስከረም 17/2014 (ኢዜአ) መስቀል የሰው ልጆች ሁሉ የፍቅር ተምሳሌት በመሆኑ ሁላችንም ለሰላም፣ ለአብሮነትና ለፍቅር መዘጋጀት አለብን ሲሉ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጠቅላይ ፀሃፊ አባ ተስፋዬ ወልደማሪያም ተናገሩ፡፡
የመስቀል ደመራን የቤተክርስትያኗ ካህናት፣ አባቶችና የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ችቦ በማብራት፣ በፀሎት፣ በቅዳሴ፣ እንዲሁም በሌሎችም መንፈሳዊ ስነ-ስርአቶች ተከብሯል።
በክብረ በዓሉ ላይ መልእክት ያስተላለፉት በቤተክርስትያኗ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጠቅላይ ፀሃፊ አባ ተስፋዬ ወልደማሪያም፤ መስቀል የሰው ልጆች ሁሉ የፈቅር ተምሳሌት በመሆኑ ሁላችንም ለሰላም፣ አብሮነትና ፍቅር መዘጋጀት አለብን ብለዋል።
አንድነት፣ ህብረትና ሰላም ከተረጋገጠ ለአለም ስጋት የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ቦታ አይኖራቸውም ሲሉም ተናግረዋል።
ለአንድነት፡ ለእርቅና ለሰላም ሲል ክረስቶስ መስቀል ላይ እንደተሰቀለ ሁሉ የሰው ልጆችም ለሰላም፣ ፍቅር እና አንድነት ሲሉ መልካም ተግባራትን ለመፈፀም መዘጋጀት አለባቸው ብለዋል።
በአገራችን በአሁኑ ወቅት ህፃናት፣ ሴቶች፣ አቅመ ደካሞች የመፈናቀልና ሌሎችም ችግሮች እየገጠማቸው በመሆኑ ልናግዛቸውና ልንረዳቸው ይገባል ነው ያሉት።
አሁን ለገጠሙን ችግሮች ሁሉ መፈትሄ እንዲመጣ ምዕመኑ በትጋት መፀለይ አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ምእመናን መስቀልን ሲያከብሩ ችግረኞችን በማገዝ በፍቅር፣ በሰላምና በመተሳሰብ መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል።