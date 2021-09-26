ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰሩ ያሉትን ኃይሎችን ሴራ ለማክሸፍ ህዝብ በአንደነት ሊቆም ይገባል

ጋምቤላ መስከረም 16/2014 (ኢዜአ) ከውስጥም ከውጪም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰሩ ያሉትን ኃይሎችን ሴራ ለማክሸፍ ህዝብ በአንደነት ሊቆም እንደሚገባ የጋምቤላ ፣የቤንሻጉል ፣ የደቡብ ሱዳን፣ የምዕራብና ቄለም ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል አሰሳሰቡ።
የመስቀል ደመራ በዓል በጋምቤላ ከተማ በድምቀት ተከብሯል።
ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል በክብር በዓሉ ላይ እንዳሉት በገንዝብ በመደለል ኢትዮጵያን ለማፈረስ በውስጥም በውጪም የሚሰሩ ኃይሉችን ሴራ ለማክሸፈ ህዝቡ በአንደነት ለቆም ይገባል ብለዋል።
ካሁን በፊት ኢትዮጵያን ለመውራር የመጡ የውጪ ጠላቶች አፍረው እንደተመለሱት ሁሉ አሁንም ኢትዮጵያን እናፈርሳልን የሚሉትን ኃይሎች ለማሳፈር ህዝቡ አንደነቱን በማጠናክር ሊሰራ እንደሚገባ አሳሰበዋል።
የመስቀል የነፃነት፣ የሰላምና የአንድነት በዓል ስለሆነ ህዝበ ምዕመኑ በዓሉን በአብሮነትና የተቸገሩትን በመደገፍ እንዲያከብር አሳሰበዋል።
በጋምቤላ ክልሉ ያውን ሰላም በዘላቂነት ለማስጠበቅም ህዝቡ ያለውን በአንደነቱ በማጠከር ሊሰራ እንዲገባ ሊቀ ጳጳሱ አስገንዝበዋል።
በክብር በዓሉ ላይ የተገኙት የጋምቤላ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ አቶ ዶራር ኩም የመስቀል በዓል ከሃይነኖታዊ ቱርፋቱ በተጨማሪ በቱሪዝ ኢዱስትሪውም የላቀ አስተዋፃ ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
ህዝቡ ዓሉን ሲካብርም የአካቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅ ጭምር ሊሆን እንደሚገባ ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል።