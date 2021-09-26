የኢትዮጵያን እድገትና ማንነት የሚቃወሙአ የውጭ አካላት በጋራ በመሆን መመከት ይገባል

ባህር ዳር እና ደሴ መስከረም 16/2014 (ኢዜአ) “እድገታችንን እና ማንነታችንን የሚቃወሙና እንድንለያይ የቤት ሥራ የሚሰጡንን በጋራ ቆመን ልንመክታቸው ይገባል” ሲሉ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብጽዕ አቡነ አብርሃም አሳሰቡ።
የደመራ በዓል በባህር ዳር እና በደሴ ከተሞች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል።
በባህር ዳር በተከበረው በዓል ላይ አባታዊ መልዕክት ያስተላለፉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንዳሉት በአሉን በየአመቱ የሚያከብሩ በርካታ ዜጎች አሁን ላይ እንደ ሀገር በተፈጠረው ችግር አካባቢያቸውን ለቀው ለስደትና ለበርካታ ችግር ተዳርገዋል።
“አሻፈረኝ ባይነትና እበልጥ ባይነት ያመጣው ጣጣ ህዝቡን ለከፋ እንግልትና መከራ ዳርጎታል” ያሉት አቡነ አብርሃም፣ የውጭ ሀይሎች የተፈጠረውን የውስጥ ችግር ምክንያት አድርገው ኢትዮጵያዊያንን እርስ በርስ ለማለያየት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
“እድገታችንንና ማንነታችንን የሚቃወሙትን እንዲሁም ታሪካችን የሚያሳፍራቸውን የውጭ ሃይሎች ህዝቡ እንደአባቶቹ ሁሉ በጋራ በመቆም ሊመክታቸው ይገባል” ብለዋል።
“ቤተክርስቲያን እንደ ከዚህ ቀደሙ ታቦታትን ይዛና ልጆቿን አሰባስባ ጠላትን ለመውጋት እንዳትነሳ ጦርነቱ በልጆቿ መካከል በመሆኑ ምርጫዋን ፀሎት ብቻ አድርጋለች” ብለዋል።
ህዝበ ክርስቲያኑ በአሉን ሲያከብር ወቅቱ በፈጠረው ችግር ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ካለው ላይ በማካፈል ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል።
በአገር ሉአላዊነት ላይ የሚመጣን ችግር በጋራ በመሆን መከላከል መንፈሳዊ ግዴታ ጭምር እንደሆነም ብፁዕ አቡነ አብርሃም አመልክተዋል።
“በዓሉ እየተከበረ ያለው በርካታ ንጹሃን በጠላት ቁጥጥር ውስጥ ሆነውና ነጻነታቸውን ተነፍጎ ባለበት በአሁኑ ወቅት ነው” ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው።
ህዝበ ክርስቲያኑ በአሉን ሲያከብር በጠላት ቁጥጥር ስር ያሉ ንጹሃንን በፀሎት በማሰብና የተፈናቀሉ ወገኖችን በማገዝና በመደገፍ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል
በተመሳሳይ ዜና የመስቀል ደመራ በዓል በደሴ ከተማ በሰላማዊ መንገድ በድምቀት ተከብሯል።
የመስቀልን በዓል ስናከበር ተፈናቃዮችን በመደገፍ፣ በመረዳዳትና በመተጋገዝ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ ሊቀ መምህራን ብርሐነ ህይወት እውነቱ ናቸው።
እስቻው አንዳሉት ምዕምናኑ በዓሉን ሲያከብር የመስቀሉን የፍቅር፣ የአንድነት፣ የሰላምና የትህትና ትርጉም ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ወገኖቹ በማሳየትና በማገዝ ሊሆን ይገባል።
“የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ሁሉም የሚችለውን ማድረግ አለበት” ያሉት ስራ አስኪያጁ፣ “በዓሉን ተፈናቃዮች በመደገፍና ለዘላቂ ሰላም በመትጋት ማክበር ይገባል” ብለዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ምዕምናኑ በዓሉን ሲያከበር አሸባሪውን ህወሓት ለመደመስስ የሚደረውግ ጥረትና ተፈናቃይ ወገኖችን በመደገፍ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል።
“ነዋሪዎች የከተማዋን ሰላም ለማወክ የሚሞክሩ የጥፋት ኃይሎችን ለህግ አሳልፎ መስጠትና የአካባቢያችንን ሰላም ማረጋገጥ ይኖርባችዋል” ብለዋል።
ከብዓሉ ተሳታፊዎች መካከል ከራያ ቆቦ ከተማ በአሸባሪው ህወሓት የተፈናቀሉት አቶ ዳንኤል ፈንታ በሰጡት አስተያት፣ ምንም እንኳ በጥፋት ቡድኑ ግፍ ከቤት ንብረታቸው ቢፈናቀሉም የመስቀል ደመራ በዓል ከደሴ ወንድሞቻቸው ጋር በማክበራቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
“ህብረተሰቡ ከጎናችን ሆኖ የእለት ደራሽ ምግብ ከማቅረብ ባለፈ በበዓሉ ልጆቻችን ሳይከፉ እኩል በደስታ እንድናከብር ማድረጉ ታሪክ የማይረሳው ትልቅ ውለታ ነው” ብለዋል፡፡
በበዓሉ በከተሞቹ የሃይማት አባቶች፣ አመራሮችና የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በድምቀት በሰላማዊ መንገድ ተከብሯል።