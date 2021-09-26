የሽብር ቡድኑ በገባባቸው አካባቢዎች የጤና ተቋማትን በማውደሙ ዜጎች ለችግር ተጋልጠዋል- አቶ አገኘሁ ተሻገር

ባህር ዳር ፣ መስከረም 16/2014 ( ኢዜአ ) አሸባሪው ህወሃት በወረራ በገባባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ተቋማትን በመዝረፉና በማውደሙ የዜጎች የጤና አገልግሎት ተደራሽነት ለችግር መጋለጡን የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
ርዕሰ-መስተዳደሩ ዛሬ ከጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ጋር በችግሩ ዙሪያ በባህር ዳር ከተማ እየተወያዩ ነው።
አቶ አገኘሁ ተሻገር በዚህ ጊዜ እንደተናገሩት የህወሃት አሸባሪ ቡድን በከፈተው ጦርነት በክልሉ ላይ ከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት አድርሷል።
ወራሪው የህውሃት ቡድን በደረሰባቸው አካባቢዎች ያገኛቸውን ሁሉንም የጤና ተቋማት መዝረፍና ማውደሙን ገልፀዋል።
እንዲሁም በርካታ ንፁሃን ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለው ለምግብ እጦትና ለጤና ችግር ተጋልጠው እንደሚገኙም ርዕሰ-መስተዳደሩ በሚንስትሯ ለሚመራው የልኡካን ቡድን አብራርተዋል።
“ከሁሉም በላይ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የፀጥታ አካላት ህክምና መስጠት ክልሉ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል” ሲሉም ገልፀዋል።
በዚህም ሚኒስቴሩ የገጠመውን አንገብጋቢ ችግር በመረዳት የወደሙ የጤና ተቋማትን በማደራጀት፣ የህክምና ቁሳቁስ በማሟላትና ሌሎችንም አስፈላጊ ድጋፎችን በማድረግ እንዲያግዝ ጠይቀዋል።
የጤና ሚነስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ጦርነቱ በክልሉ ላይ ያደረሰው ጉዳት ሰፊ መሆኑን በሰሜን ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች እና በጎንደር ከተማ ተዘዋውረው ባደረጉት ጉብኝት ማረጋገጥ እንደቻሉ ገልፀዋል።
በዚሀም ከመንግስትና ከረጂ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት በቁሳቁስ ለማሟላት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በሚንስትሯ የተመራው ልኡክ በወረራው ጉዳት የደረሰባቸውን የሰሜን ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ጎብኝቷል።