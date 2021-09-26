የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ አዳሙ አያና ጎሳ ባደረባቸው ህመም ህይወታቸው አለፈ

መስከረም 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ አዳሙ አያና ጎሳ ባደረባቸው ህመም ሳቢያ ህይወታቸው አለፈ።
አቶ አዳሙ አያና ከአባታቸዉ ከአቶ አያና ጎሳ፤ ከእናታቸው ወይዘሮ ዳኪያ ዳኖ በኢሉባቦር ዞን በዳሪሙ ወረዳ ፍረድሳ ቀበሌ በ1964 ዓ.ም ተወለዱ፡፡
የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዱጳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በአልጌ ሁለተኛ ደረጃ ትህምር ቤት ተምረዋል።
በወቅቱ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በባህርዳር ዩንቨረሲቲ በፔዳጎጂ ትምህርት የመጀመሪያ ድግሪያቸውን፣ እንግልዝ አገር ከሚገኘው ማንቸስተር ኒቨርሲቲ ደግሞ በስራ አመራርነት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል፡፡
በኢሉባቦር ዞን ሁሩሙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመምህርነት ያገለገሉ ስሆን ከ1988 ዓ.ም ጀምሮ የጨፌ ኦሮሚያ ምክርቤት አባል ነበሩ።
የኢሉባቦር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ዋና አስተዳዳሪ በመሆንም ሕዝባቸውን በታማኝነት ሲያገለግሉ መቆየታቸው ተገልፇል።
ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ፣ የኦሮሚያ አቅም ግንባታ ቢሮ እንዲሁም በኢፌዴሪ የሲቪል ሰርቨስ ሚኒስትር ዲኤታ በመሆን አግልግለዋል፡፡
አቶ አዳሙ አያና በኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር ዞን ዳሪሙ የምርጫ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው በማሸነፍ የምክር ቤት አባል በመሆን ሕዝባቸውን አገልግለዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት በኃላፊነት፣ በአማካሪነት እና በቢሮ ኃላፊነት ደረጃ እንዲሁም የፐብሊክ ሰረቪስ ቢሮ አመራር በመሆን አገልግለዋል።
አቶ አዳሙ አያና ባለትዳር እና የሁለት ሴቶች እና የሁለት ወንዶች ልጆች አባት ነበሩ፡፡
ባደረባቸው ህመም ሳቢያ በህክምና ስረዱ ቆይተው በተወለዱ በ50 ዓመታቸው መስከረም 15 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል፡፡ ለመላው ቤተሰቦቻቸው፣ ለስራ ባልደረቦቻቸው እና ወዳጆቻቸው ሁሉ መፅናናትን እንመኛለን፡፡