የአሜሪካ ጫና እና ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የካደ እና ከእውነታው ጋር የሚቃረን ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 16/2014 (ኢዜአ) የአሜሪካ ጫና እና ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የካደ እና ከእውነታው ጋር የሚቃረን መሆኑን በአሜሪካ የሚኖሩ የዲያስፖራ አባላት ተናገሩ።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምስረታ ላይ የክልሉ ተወላጅ የዳያስፖራ አባላትን ጨምሮ ሌሎችም በርካታ ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል።
በመንግስት ምስረታው ላይ ከተሳተፉት መካከል ነዋሪነታቸውን በአሜሪካ ያደረጉ ዳያስፖራዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው የውጭ ጣልቃ ገብነትና ጫና ኢፍትሃዊነት የጎደለውና ፍፁም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ገልጸዋል።
በአሜሪካ ኦሃዮ ግዛት የሚኖሩት ኮርሶ ኮጂ፤ በተለይም አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እያሳረፈችው ያለው ጫና ሚዛኑን የሳተና ፍፁም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የነበረው አምባገነናዊ መንግስት በለውጥ አራማጆች ተወግዶ ወደ ትክክለኛ የልማት፣ የሰላምና የዴሞክራሲ መስመር በመጓዝ ላይ ይገኛል።
በኢትዮጵያ ያለው እውነታ ይህ ሆኖ እያለ አሜሪካ ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና ጫና በመፍጠር ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሃቅ ጋር የሚቃረን ተግባር እየፈፀመች መሆኑን ጠቅሰዋል።
በአሜሪካ ሜኒሶታ ግዛት የሚኖሩት የህክምና ዶክተር ጀማል ሀሰን፤ አሜሪካና ምዕራባውያን በአፍሪካ የማይመቻቸውን የመንግስት አስተዳደር ማስወገድ አይነተኛ ዓላማቸው መሆኑን ይናገራሉ።
በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን የምዕራባውያን ፍላጎት ሁሉም ስለሚረዳው የሚታለልና የአገሩ ህልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ ዝም ብሎ የሚያልፍ ማንም የለም ብለዋል።
መላው ዓለም መገንዘብ ያለበት በቅኝ ግዛት ዘመንም ይሁን በሌሎች የግፍ ወረራዎች ትንኮሳ ኢትዮጵያ የሚንበረከክ ስነ ልቦና የላትም ነው ያሉት።
የአሁኑ ትውልድም ለኢትዮጵያ ክብርና ሉአላዊነት በጋራ ቆሞ መመከት አለበት ብለዋል ዶክተር ጀማል።
የአሸባሪው ሕወሓት ተከፋይ ቅጥረኞችና ተላላኪዎች በተለይም የውጭ ጫና እና ጣልቃ ገብነት እንዲፈጠር የክህደት ድርጊታቸውን ቀጥለውበታል ያሉት ደግሞ በአሜሪካን አገር በንግድ ስራ የሚተዳደሩት ዶክተር ማርቆስ ቤቁቶ ናቸው።
ህወሃት መራሹ መንግሰት ቀደም ሲል የውጭ ዲፕሎማሲ ቅኝቱን ኢትዮጵያን ለማፍረስና ለመከፋፈል በሚመቸው መልኩ በማድረጉ አሁን ጫና ለማሳደር ተጠቅሞበታልም ነው ያሉት።
“ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ጫና ውስጥ ስታልፍ ይህ የመጀመሪያ አይደለም፤ አሁንም ችግሮችን ሁሉ የማለፍ አቅሙ አላት፤ለዚህ ደግሞ እውነትን ይዘን በጋራ መቆም አለብን” ብለዋል።
የዳያስፖራ አባላቱ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለአገራቸው ክብርና ሉአላዊነት በጋራ እንዲቆሙም ጠይቀዋል።