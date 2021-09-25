ኢትዮጵያን በሳይንስና ቴክኖሎጂ በማበልጸግ ዕድገቷን ማፋጠን ይገባል

ሚዛን አማን፤ መስከረም15/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን በሳይንስና ቴክኖሎጂ በማሳደግ ሁለንተናዊ ዕድገቷን ማፋጠን እንደሚገባ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ከ1 ሺህ 500 በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
በሚኒስቴሩ የአስተዳደርና መሠረተ ልማት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ዶክተር ሰለሞን አብርሃ በምረቃው ላይ እንደተናገሩት፤ ሳይንስና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሀገርን ለማልማትና የውጭ ሃይሎችን ተጽዕኖ ለመቋቋም ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።
ትምህርት ዓለምን ለመለወጥ የሚያስችል ትልቅ መሣሪያ መሆኑን ገልጸው፤ ተመራቂዎቹ የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት በተማሩበት መስክ በትኩረት እንዲሰሩ አሳስበዋል።
”በሀገራችን በሳይንስ መስክ በትኩረት ባለመሰራቱ አኗኗራችን ሳይዘምን ቆይቷል” ያሉት ዶክተር ሰለሞን፤ በቀሰሙት ዕውቀት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ሀገሪቱን ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
“ሀገራችን አሁን ያለችበትን ፈተና እንድትሻገር እውቀት፣ ጉልበትና ህይወት የሚጠይቅ ሀገራዊ ተልዕኮ አለብን” ያሉት ደግሞ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ ናቸው።
ተመራቂዎች ወደመጡበት ህብረተሰብ ሲቀላቀሉ በታማኝነት እንዲያገለግሉም አስገንዝበዋል።
“ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና በድል እንድትወጣ በየአካባቢያችሁ የአሸባሪውን መረብ በመበጣጠስ የድርሻችሁን መወጣት አለባችሁ”ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ከተመራቂዎች መካከል በሕግ ትምህርት የሜዳሊያ ተሸላሚው አንዷለም ታከለ ፤ኢትዮጵያን ከገጠማች ችግር ለማላቀቅ ለመዝመት ጭምር ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።
ለሕግ የበላይነት መከበርና ለህልውና ዘመቻው ስኬት ከሕዝቡ ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ለማሻገር የበኩሉን እንደሚወጣም ገልጿል።
ሌላዋ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ኢየሩሳሌም ጌታቸው በበኩሏ ”በሀገሬ እየተስተዋለ ያለው ሕግ የመጣስ ድርጊት ለማስቆም የበኩሌን ጥረት አደርጋለሁ” ብላለች።
ተመራቂዎች ሥራን ባለመናቅ ጠንክረው በመስራት ሀገሪቱን ለመለወጥ ድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቃለች።
ከሚከፋፍል ይልቅ በአንድነት የሚያስተሳስሩ ጉዳዮች ላይ በመስራት የድርሻዬን እወጣለሁ ብላለች።
የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ለ13ኛ ጊዜ ዛሬ ያስመረቃቸው 1 ሺህ 580 ተማሪዎችን በመደበኛና በተከታታይ ትምህርት መርሐ ግብር ያሰለጠናቸው መሆኑንም ተገልጿል።