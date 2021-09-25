የምርምር ሥነ-ምግባር ወጥ መመሪያ ተግባራዊ ሊደረግ ነው

ሐረር፤ መስከረም 15/2014(ኢዜአ) በሚካሄዱ የምርምር ሥራዎች ሀገርንና ዜጎች ይበልጥ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የተዘጋጀ የምርምር ሥነ-ምግባር ወጥ መመሪያ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑን የሣይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቁ።
ሚኒስቴሩ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የምርምር ሥነ-ምግባር መሠረታዊያን መሰሶዎች ዙሪያ በተዘጋጀው የአቅም ግንባታ ስልጠና ላይ በሚኒስቴሩ የሣይንስና የምርምር ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄነራል ዶክተር ሰለሞን ቢኖር እንዳሉት፤ የሚከናወኑ የምርምር ሥራዎች ስነ-ምግባርን ያከበሩ መሆን አለባቸው።
በሰው ልጅ፣ እንስሳትና አካባቢ ሥነ-ምህዳር ላይ አንዳችም ተፅዕኖ መፍጠር እንደሌለባቸውም ነው ያመለከቱት።
ምርምር ሥነ-ምግባርን ካልካተተ ተፅዕኖው ከባድ ነው ያሉት ዶክተር ሰለሞን ፤ይህ እንዳይከሰት ብሔራዊ የምርምር ሥነ-ምግባር ኮሚቴ ተቋቁሞ በርካታ ሥራዎች መከናወናቸውን አወስተዋል።
ይህንን ለማጠናክር በመላው ሀገሪቱ የሚካሄዱ ምርምሮች ለሀገርና ለዜጎች ይበልጥ ጥቅም እንዲሰጡ ለማስቻል የተዘጋጀ ወጥ የሆነ ሀገር አቀፍ የምርምር ሥነ-ምግባር መመሪያ በቅርቡ ተግባራዊ ይደረጋሉ ብለዋል፡፡
በተጨማሪም የቁጥጥር አሠራር መመሪያ መዘጋጀቱን ጠቅሰው፤ በእነዚህ መመሪያዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቁና ተወዳዳሪ ምርምሮችን ከፍ እንደሚያደርጉ ነው ዶክተር ሰለሞን የተናገሩት፡፡
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በግብርና፣ ጤና እና ቴክኖሎጂው ዘርፎች ምርምሮች በመከወን ፍሬያማ ለውጥ ለሀገርና ለዜጎች ማምጣቱን የገለጹት ደግሞ ዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር መንግስቱ ኡርጌ ናቸው፡፡
ዩኒቨርሲቲው በጤናው ዘርፍ የምርምር ሥነ-ምግባር መመሪያ ቢኖረውም በሌሎች ዘርፎች የሚያካሄደው ምርምር አለም አቀፍ መርሆዎችን በማጣቀስ መሆኑን ነው የተናገሩት፡፡
እንደ ፕሮፌሰር መንግስቱ ገለጻ፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀው መመሪያ እነዚህን ከፍተቶች ለመድፈንና እንደ ክላስተር በሚያስተባብሯቸው ዩኒቨርሲቲዎች የተጀመሩትን የምርምር ሥነ-ምግባር መመሪያ የመንደፍ ሥራ ስኬታማ ያደርጋል ብለዋል፡፡
ተሣታፊዎቹ በስልጠና ቆይታቸው ያገኙትን የሥነ-ምግባር እውቀቶችን በተቋማቸው ውስጥ በመተግበር የተሻለ ውጤታማ ሥራ ለማከናወን እንደሚጥሩ ተናግረዋል፡፡
ከተሳታፊዎቹ መካከል በሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር እና የምርምር ዳይሬክተር አቶ አሰፋ ቱፋ ፤ በዘርፍ የሚካሄዱ ምርምሮች የተሻለ ፍሬ እንዲያመጡ የምርምር የሥነ-ምግባር አደረጃጀትና አሰራር ማሻሻል ስለሚቻልበት ሁኔታ ከስልጠናው ግንዛቤ ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው የስልጠናው መድረክ የሚኒስቴሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲና እንደ ክላስተር በስሩ የሚገኙ የሰመራ፣ የድሬዳዋ፣ የጅግጅጋ፣ የኦዳ ቡልቱም ፣ የቀብሪ ደሃር ዩኒቨርሲቲዎች ተሣታፊ ሆነዋል፡፡
በተጨማሪም በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የጤናና የግብርና ሴክተሮች፤ የሣይንስና የምርምር ተቋማት እንዲሁም በምርምር ሥራ የሚሳተፉ የግል ዩኒቨርሲቲዎች ተካፍለዋል፡፡
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በምርምር ሰራዎች እና በሌሎች ዘርፎች የተከናወኑ የምርምር ስራዎችን የሚያሳይ አውደ ርዕይ በስልጠናው ተሳታፊዎች ተገብኝቷል።