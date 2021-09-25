ተፈናቃዮችን ወደ ቀደመ ቀያቸው ለመመለስ በተቀናጀ አግባብ መስራት ይገባል

ደሴ 15/2014(ኢዜአ) መስከረም ”በጦርነቱ የተፈናቀሉ ወገኖች የቀደመ አካባቢያቸው አስተማማኝ ሰላም ሰፍኖ እንዲመለሱ ሁሉም የድርሻውን ሃላፊነት ሊወጣ ይገባል” ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ።
ፕሬዚዳንቷ ከሰሜን ወሎና ከዋግህምራ ዞኖች ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ወገኖችንና ጉዳት የደረሰባቸውን የሰራዊት አባላት በደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝ ሆስፒተል በመገኘት ጎብኝተዋል።
ፕሬዚዳንቷ በጉብኝቱ ወቅት እንዳሉት ጦርነት የሚያስከትለው ሁለንተናዊ ጥፋት ብዙ ነው።
“በጦርነቱ ከሞቀ መኖሪያቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ ለመድረስ ህፃናትና ሴቶች በእግራቸው በርካታ አድካሚ መንገድ መምጣታቸውንና በችግር ውስጥ እንዳሉ ተመልክተናል” ብለዋል።
“ተፈናቃዮች ያሉበትን አሁናዊ ሁኔታና ችግሮቻቸውን አይተናል” ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ችግሮቻቸው እንዲፈቱ ከሚመለከተው አካል ጋር በጥብቅ ክትትልና በቅንጅት ይሰራል ሲሉ ገልፀዋል።
በዋናነት አካባቢያቸው በዘላቂነት ሰላም ሆኖ ወደ ቀደመ ቀያቸው እንዲመለሱ ሁሉም የየድረሻውን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል።
የኢትዮጵያን ሉአላዊነት ለማስከበር የተዋደቁ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ለውድ ህይወታቸው ሳይሳሱ ለሃገራቸውና ለህዝባቸው ሲሉ ለከፈሉት መስዋእትነትም ምስጋናና ክብር አለን ብለዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ህዝብ የተፈናቀሉ ወገኖቹን ተቀብሎ እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ ድጋፍም የሚደነቅና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑን ገልጸዋል።
እንዲሁም የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝ ሆስፒታልና ሌሎች የጤና ተቋማት ለተጎዱ የሰራዊት አባላት እያደረጉት ያለው የ24 ሰዓት ያልተቋረጠ የሙያ ድጋፍና እገዛም በታሪክ ተመዝግቦ ሲዘከር የሚኖር እንደሆነ ገልፀዋል።
ሙያዊ ሃላፊነታቸውን በሚገባ እየተወጡ ላሉ የጤና ባለሙያዎችም ምስጋና አቅርበዋል ፕሬዚዳንቷ።
በከተማው ከ350 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን በዛሬው የፕሬዝዳንቷ ጉብኝት ላይ የደሴ ከተማ አስተዳደር አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።