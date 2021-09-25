አዲሱ መንግሥት ለሕዝብ ቃል የተገቡ ጉዳዮችን መመለስ የሚያስችለውን የአደረጃጀት ለውጥ ይዞ ይመጣል

መስከረም 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት ለሕዝቡ ቃል የገባቸውን ጉዳዮች መመለስ የሚያስችለውን ሁለንተናዊ የአደረጃጀት ለውጦች ይዞ ይመጣል ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ፡፡
የአዲስ መንግሥት ምስረታን አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት ዶክተር አብርሃም ኢትዮጵያዊያን ግልጽ፣ ታማኝ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሂደት በነበረው 6ኛው አገራዊ ምርጫ አገሪቷን ለቀጣዮቹ አምስት ዓመታት የሚመራ መንግሥት መምረጣቸውን አስታውሰዋል፡፡
“የመራጩን ከፍተኛ አደራ ይዞ ወደ ሥልጣን የሚመጣው መንግሥትም የሕዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የአደረጃጀት፣ የአመራርና የአሠራር ለውጦችን አድርጎ ይመጣል” ብለዋል፡፡
በአዲሱ የመንግሥት ምስረታ በተለይ የብልጽግና ሂደቱን በዕውቀት፣ በክህሎትና በልምድ ሊመሩ የሚችሉና ብቃት ያላቸው አመራሮች የሚመጡበት እንደሚሆንም ጠቁመዋል፡፡
እንደ ዶክተር አብርሃም ገለጻ፤ ከሚመጡት አዳዲስ ነገሮች በተጨማሪ በለውጥ አመራሩ የተጀመሩ ሂደቶች በልዩ ትኩረት ወደ ፊት ይጓዛሉ፡፡
በተለይም በአሥር ዓመቱ ሊተገበሩ የታቀዱት የኢኮኖሚ የለውጥ ግቦች በጠንካራ መሰረት ላይ ሆነው እንደሚተገበሩ ገልጸዋል፡፡
“በዚህ ሂደት ሕዝቡ ከምንጊዜውም በላይ ከመንግሥት ጎን ሊቆም ይገባል” ያሉት ዶክተር አብርሃም፤ አቅማችንን አዳብረን ይህን ጊዜ በጋራ ማለፍ ይጠበቅብናል” ብለዋል፡፡
“አሁን ለመንግስት ብቻ የሚተው አጀንዳ የለም” ያሉት ሚኒስትሩ፤ “ችግሮችን በተለይ አሁን የመጣውን የውጭ ጫና በጋራ ሆነን በድል አድራጊነት መወጣት ይጠበቅበናል” ብለዋል።
በአብላጫ ድምጽ የተመረጠው የብልጽግና ፓርቲ በመጪው መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም የመንግሥት ምስረታ ያካሂዳል፡፡