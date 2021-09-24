መስከረም 14/2014 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት ስለ ሰላምና አብሮነት ዋነኛ ትኩረቱን አድርጎ መስራት አለበት የእምነት አባቶች ተናገሩ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የኦርቶዶክስ እና ፕሮቴስታንት እምነት አባቶች እንዲሁም አባገዳዎች አዲሱ መንግስት የህዝብ አንድነት፣ ሰላምና እርቅን በልዩ ትኩረት መስራት አለበት ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን አሁን ካሉበት ፈታኝ ወቅት ወጥተው በሰላምና በአንድነት ወደ ልማትና እድገት እንዲሸጋገሩ ሰላም ቁልፍ ጉዳይ ነው ብለዋል አባቶቹ።
በአዲስ አመት የአዲስ መንግስት ምስረታ ሊካሄድ መሆኑ መልካም አጋጣሚ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ለኢትዮጵያዊያን ፍቅር፣ አንድነት፣ መተሳሰብና ሰላም በትኩረት ይሰራሉ ብለን እናምናለን ሲሉ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም እንዲሰፍን የእምነት አባቶችም የበኩላቸውን ይወጣሉ ሲሉ አረጋግጠዋል።
በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ያሸነፈው ብልጽግና ፓርቲ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም የመንግሥት ምስረታ የሚያካሂድ መሆኑ መገለጹ ይታወቃል።
ከነገ ጀምሮ የክልል መንግስታትም ምስረታ የሚካሄድ ይሆናል።