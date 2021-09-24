በአማራ ክልል የመማር ማስተማር ሥራውን ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው

ባህርዳር መስከረም 14/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የ2014 ትምህርት በዚህ ወር መጨረሻ ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍአለ ለኢዜአ እንደገለጹት በትምህርት ዘመኑ በወረራ የተያዙትን አካባቢዎችን ጨምሮ 6 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተማሪዎችን ለማስተማር ዝግጅት እየተደረገ ነው።
በክልሉ አሸባሪው ህወሃት ቡድን በፈፀመው ወረራ የትምህርት ሥራውን በተሟላ መንገድ ለማስጀመር እንዳልተቻለ ተናግረዋል።
ቡድኑ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች 2 ሺህ 903 ትምህርት ቤቶችን በጦር ካምፕነት ከመጠቀም ባለፈ ጉዳት ማድረሱን ኃላፊው ገልጸዋል።
አገር ተረካቢ ትውልድ የሚገነባባቸውን ትምህርት ቤቶች በከፊልና ሙሉ በሙሉ፣የተማሪ መረጃዎች፣ መጻህፍትና ግብዓቶች ማውደሙን አስታውቀዋል።
በትምህርት ቤቶች ይማሩ የነበሩ ከ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ውጭ ማድረጉን ዶክተር ይልቃል አብራርተዋል።
ይሁን እንጂ ክልሉ የገጠመውን የህልውና ፈተና በመቋቋም በትምህርት ዘመኑ በቅድመ መደበኛ፣ በአንደኛና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 6 ነጥብ 4 ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር እየተሰራ ነው ብለዋል።
ለዚህም በወረራ ባልተያዙ አካባባቢዎች ከመስከረም 3/2014 ጀምሮ በተካሄደው ምዝገባ ከ1 ነጥብ 8 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
በትምህርት ዘመኑ ትምህርታቸውን ከሚከታተሉት መካከልም 690 ሺህ የሚጠጉት ዕድሜያቸው ሰባት ዓመት የሞላቸው ህፃናት መሆናቸውን አስታውቀዋል።
አሸባሪው ቡድን ወረራ የፈፀመባቸው አካባቢዎች ፈጥነው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ይመለሳሉ በሚል እሳቤ እየተሰራ መሆኑንም ዶክተር ይልቃል አመልክተዋል።
በአሸባሪ ቡድኑ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመጠገንና ሥራ ለማስጀመር ትምህርት ሚኒስቴር በቅርቡ የ100 ሚሊዮን ብር፣ የተባበሩት መንግሥታት የሕጻናት መርጃ ድርጅት(ዩኒሴፍ) ደግሞ የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል።
በየደረጃው ያሉት አመራሮች ትምህርት አንዱ የልማት መሣሪያ መሆኑን በመገንዘብ የመማር ማስተማር ሥራው ስኬታማ ለማድረግ እንዲሰሩ ኃላፊው አሳስበዋል።
የጣና ኃይቅ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ሙጨ ባዘዘው በትምህርት ዘመኑ ከ3 ሺህ 900 በላይ ነባርና አዲስ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር አቅዶ ከ2 ሺህ 650 በላይ ተማሪዎች መመዝገባቸውን አስረድተዋል።
ሁለት ልጆቻቸውን በጣና ሐይቅ አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስመዝገባቸውን የተናገሩት ደግሞ በባህርዳር ከተማ የወራሚት ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አንቺነሽ ላቀው ናቸው።
ልጆቼ የሚያስፈልጋቸውን የትምህርት ቁሳቁስ በማሟላት መልካም ሥነ-ምግባርን ተላብሰው እንዲያድጉና በትምህርት ጥሩ ውጤት አምጥተው ራሳቸውንና አገራቸውን እንዲጠቅሙ አድርጌ ለማሳደግ የወላጅነት ግዴታዬን እየተወጣሁ ነው ብለዋል።