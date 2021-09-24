የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጉዳት ለማስቀረት ጥንቃቄ ማድረግ ወሳኝ ነው—የደቡብ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት

ሀዋሳ መስከረም 14/2014 ( ኢዜአ ) ሶስተኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ማዕበል ሊያስከትል የሚችለውን የከፋ ጉዳት ለማስቀረት ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የደቡብ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስትቲዩት አሳሰበ ።
የኢንስትቲዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን ለኢዜአ እንደገለፁት በክልሉ በአንድ ቀን ውስጥ ምርመራ ከሚደረግላቸው ሰዎች ውስጥ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር ከ50 ወደ 200 ማደግ ችሏል።
በሳምንት 10 ሰዎችን በቫይረሱ ምክንያት በሞት እያጣን ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ይህ የሞት መጠን ከዚህ በፊት በአንድ ወርና ከዚያ በላይ ባለ ጊዜ ውስጥ የሚከሰት እንደነበርም ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ መከሰቱ የተረጋገጠው ዴልታ የተሰኘው የኮሮና ዝርያ ከዚህ በፊት ከነበሩት አልፋ፣ ቤታና ጋማ ዝርያዎች በመተላለፍ ፍጥነቱም ሆነ በህመምና ሞት አስከታይነቱ እጅግ አደገኛ እንደሆነ ገልፀዋል።
ይህ ዝርያ በክልሉም እየተሰራጨ ስለመሆኑ ማሳያዎች እንዳሉ ገልፀው ይህም ለሶስተኛው ማዕበል መከሰት ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል።
ሊያስከትል የሚችለው የጤና፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እጅግ የከፋ በመሆኑ ይህንን ለመከላከል የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሊረባረቡ ይገባል ብለዋል።
የጤናው ሴክተር የሚያደርገው የተናጥል ጥረት የመከላከል ሥራውን ከግብ የማያደርሰው በመሆኑ የሕግ-አካላት፣ የፖለቲካ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻዎች የኃላፊነት ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
“በተለይም ህብረተሰቡ እያሳየ ካለው ቸልተኝነት ተላቆ በቀላሉ መከላከል የሚያስችሉትን መንገዶች በጥናቃቄ በመተግር በቫይረሱ ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት ማስቀረት ይገባል” ነው ያሉት።
“እስከ አሁን በክልሉ ከዘጠኝ ሺህ ባለይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 173 የሚሆኑት ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል” ያሉት አቶ ማሙሽ ሶስተኛውን ማዕበል በርብርብ መግታት ካልተቻለ ሚያስከትለው አደጋ የከፋ እንደሚሆንም አሳስበዋል።
እንደ ክልል የምርመራ አቅምን የማሳደግ እንዱሁም የጤና ባለሙያዎችና ተቋማትን ዝግጁነት የማሻሻል ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀው በአሁን ወቅት 110 የሚሆኑ በክልሉ የሚገኙ የጤና ተቋማት ውስጥ በ20 ደቂቃ ውጤት የሚያሳይ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ማሽን መኖሩን አስረድተዋል።
በደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የክትባት ባለሙያ አቶ ሚካኤል መስፍን በበኩላቸው እንደገለፁት እስከ አሁን በክልሉ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ቅድሚያ በመስጠት በመጀመሪያ ዙር ከ329 ሺህ በላይ ዜጎችን መከተብ ተችሏል።
ይህም ለክልሉ ከተላከው ክትባት 98 በመቶ የሚሆነውን እንደሸፈነ ገልጸው ከነዚህ ውስጥ እስከ አሁን 187 ሺህ የሚሆኑት ሁለተኛውን ዙር ክትባት እንደወሰዱም ጠቁመዋል።
“ጆንሰን ጆንሰን” የተሰኘውን በአንድ ዙር ብቻ የሚወሰድ ክትባት ደግሞ ከ181 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች መከተባቸውን ተናግረዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ በመላው ሃገሪቱ እየተስተዋለ ካለው የጥንቃቄ ጉድለት ጋር ተያይዞ የስርጭትና የሞት መጠኑ በየእለቱ እየጨመረ መምጣቱን በሃገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እየወጣ ያለው እለታዊ መረጃ ያመለክታል።