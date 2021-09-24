ለመከላከያ ሠራዊት ቤተሰቦች ለበዓል መዋያ የገንዘብ ድጋፍና ስጦታ ተበረከተ

አርባ ምንጭ መስከረም 14/2014(ኢዜአ) የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ከአካባቢው ለዘመቱ የመከላከያ ሠራዊት አባለት ቤተሰቦች ለመስቀል በዓል መዋያ የገንዘብ ድጋፍና ስጦታ ተበረከተ ።
ለመከላከያ ሠራዊት ቤተሰቦች የከተማ አስተዳደሩ ከ350 ሺህ ብር በላይ በሆነ ወጪ የበዓል መዋያ በነፍስ ወከፍ አንድ በግ፣ 2ሺህ ብር በጥሬ ገንዝብ እንዲሁም ለልጆቻቸው አንድ ደርዘን ደብተርና እስክሪፕቶ ድጋፍ አደርጓል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ ቀለሟ ዘለቀ፤ባለቤታቸው የሀገርን ክብር ለማስጠበቅና አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ በመሰለፉ ኩራት እንደሚሰማቸው ነው ለኢዜአ የተናገሩት።
የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር የበዓል መዋያ በግ እና 2ሺህ ብር እንዲሁም ለሁለት ልጆቻቸው የደብተርና እስክሪፕቶ ድጋፍ በማድረጉ መደሰታቸውንም ገልጸዋል።
ወይዘሮ ሚሚ ካሳሁን በበኩላቸው፤ አሸባሪው ህወሓት በሰሜን ዕዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ በፈጸመው ጥቃት ባለቤታቸው ቁጭት አድሮበት በየካቲት ወር 2013ዓ.ም መዝመቱን አውስተዋል።
ባለቤታቸው በቅርበት ባለመኖሩ በበዓል ወቅት ጥሩ ያልሆነ ድባብ እንዳይፈጠር የከተማ አስተዳደሩ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
“ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ለሀገር ክብር እየተዋደቁ ለሚገኙ የመከላከያ ሠራዊት ቤተሰቦች ድጋፍ ማድረግ ከመንግስትና ከአካባቢው ህዝብ የሚጠበቅ ነው” ያሉት ደግሞ የአርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባ ሰብስቤ ቡናቤ ናቸው።
ዛሬ የተደረገው ድጋፍ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ እንዳልሆነ የገለጹት ከንቲባው፤ የሀገር ህልውና እስከሚረጋግጥ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የመስቀል በዓል “ዮ ማስቃላ” በጋሞ ዞን ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል ከመሆኑም በላይ ህዝቡ እርስ በርስ የሚጠያየቅበትና የሚረዳዱበት ልዩ በዓል መሆኑን የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘግቧል።