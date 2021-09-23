ባለፉት ሶስት ዓመታት ለጤና መሰረተ ልማት ግንባታ ከዘጠኝ ቢሊዮን ብር በላይ ተመድቧል

አዲስ አበባ፤ መስከረም 13 ቀን 2014 (ኢዜአ) ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለኅብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በመመደብ 236 ፕሮጀክቶች እየተገነቡ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ፡፡
ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባ የሚያከናውናቸውን የጤና ተቋማትና አገልግሎት መስጫዎች ግንባታና እድሳት ያሉበትን ደረጃ ለመገናኛ ብዙሃን አስጎብኝቷል።
በአለርት ሆስፒታል የሚገነባውና በአገሪቷ የመጀመሪያ የሆነውን የትራውማ ሪፈራል ማዕከልና የአርማወር ሀንሰን የምርምርና የላቦራቶሪ ሕንፃ ማዕከል ግንባታዎች ተጎብኝተዋል።
የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የልብ ሕክምና ማዕከልና የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የካንሰር፣ የልብና የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሕክምና ማዕከላትም የተጎበኙ ሲሆን ጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኙ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል።
በተለያዩ አደጋዎች የአካል ጉዳት ለሚደርስባቸው ዜጎች ሕክምና የሚሰጠው ብሔራዊ የተሃድሶ ማዕከል ግንባታ አፈጻጸም 95 በመቶ መድረሱንም ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ባለፉት ሶሰት ዓመታት 1 ሺህ 500 የጤና ተቋማት መገንባታቸውን የገለጹት ዶክተር ሊያ በክልሎች የ157 ጤና ጣቢዎችን ደረጃ ማሳደግ፣ የ67 ጤና ጣቢያዎች ጥገናና የ100 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ እየተከናወነ ነው ብለዋል።
የሚኒስቴሩ የምህንድስና ክፍል ዳይሬክተር ኢንጂነር ታደሰ የማነ በበኩላቸው የግንባታ ግብዓት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የስራ ተቋራጮች አቅም ማነስ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዳይፈጸሙ ማነቆ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ አለምጸሀይ ጳውሎስ በጤና ጣቢያዎች የተከናወነው የደረጃ ማሳደግ ስራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሊሰጥ የሚችለውን አገልግሎት መስጠት የሚያስችላቸው ነው ብለዋል።