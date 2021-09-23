የኮሮና ወረርሽን ለመከላከል ተግተን እንሰራለን- የኃይማኖት አባቶችና የፀጥታ አካላት

ድሬዳዋ ፤ መስከረም 13/2014(ኢዜአ) በዓመቱ የኮሮና ወረርሽን ለመከላከል ህብረተሰቡን በማስተማርና የወጡ መመሪያዎችን በማስከበር ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ የድሬዳዋ የኃይማኖት አባቶችና የፀጥታ አካላት ተናገሩ።
ወረርሽኙን በተቀናጀ መንገድ ለመከላከል የሚያግዝ የሃይማኖት አባቶችና የፀጥታ አካላት የተሳተፉበት የውይይት መድረክ በድሬደዋ ተካሂዷል።
የድሬዳዋ የኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢ ሊቀ ብርሃናት ቀለመወርቅ ቢምረው ፤ ቫይረሱ ቤተክርስቲያናትና መስጂዶችን እስከመዝጋት የደረሰ እንደነበር አስታውሰዋል።
አሁንም አስጊ በሆነ መንገድ እየጨመረ የሚገኘውን የቫይረስ ስርጭት ለመከላከል ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል።
ህዝብ ሲኖር ነው ሁሉም የሚኖረው የሚሉት ሊቀ ብርሃናት ቀለመወርቅ ፤ ሃይማኖታዊ ተቋማት ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን እንደሚያከናውኑ ተናግረዋል።
የጉባኤው ምክትል ሰብሳቢ ሼህ ኤሊያስ አልይ በበኩላቸው፤ባለፈው ዓመት ረመዳንን ያህል ታላቅ ወር በቤት ውስጥ እንድናሳልፍ በማድረግ ከግለሰብ እስከ ሀገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መናጋት አስከትሏል ነው ያሉት።
”ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ” የሚለውን ሀገራዊ አባባል ሁሉም በሥራ ላይ እንዲያውለው በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል።
ህዝብ በብዛት በሚሰበሰብባቸው የገበያ ስፍራዎች ፣በትምህርት ቤቶች፣ በስግደት ወቅት ህዝበ ሙስሊሙ የቫይረሱን መከላከያ መንገዶች እንዲተገበር የማስተማር ስራ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
”አላህ ቫይረሱን እንዲያነሳልን እንጸልያለን፤ ጎን ለጎን ቫይረሱ እንዳይገለን እንጠነቀቃለን፤ ይህንንም እናስተምራለን” ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ውበት ፍቃዱ፤ ቫይረሱን የመከላከል ሥራ ለጤና ቢሮ ብቻ የሚተው ሣይሆን ሁሉም ተቋማት የተናጠልና የጋራ ኃላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ቫይረሱን ለመከላከል ተሻሽሎ የወጣውን መመሪያ በመተግበር ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ፖሊስ በትጋት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡን ከማስተማር ጎን ለጎን በመመሪያው የተቀመጡትን የመከላከያ ተግባራት በማያከብሩት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል።
በትራንስፖርት፣ በሰርግ ፣በትምህርት ቤቶች፣ በስብሰባ፣ በገበያ ቦታና መሰል ህዝብ በብዛት በሚሰባሰብባቸው ቦታዎች ላይ የቁጥጥርና የክትትል ስራው በትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
አዲሱ ዓመት ከገባ ጀምሮ በቫይረሱ የሚያዙ፣ የሚሞቱና የፅኑ ታማሚዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ያስታወቁት ደግሞ የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ናቸው።
ቫይረሱን ለመከላከል በተናጠልና በተቀናጀ መንገድ መስራት ዋንኛው መፍትሄ ነው ያሉት ኃላፊዋ፤ ህብረተሰቡ ለአፍታ ሣይዘናጋ የመከላከያ መንገዶችን መተግበር እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
ኃላፊው እንዳሉት፤ አዲሱ ዓመት ከገባ ጀምሮ እስከ መስከረም አስራ አንድ ድረስ 285 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል፤16 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ ሲሆኑ የአምስት ሰዎች ህይወት አልፏል።
ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በድሬዳዋ የ91 ሰዎች ህይወት ማለፉም ከጤና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡