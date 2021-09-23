በደቡብ ክልል የሕጻናትን የመቀንጨር ችግር ለመቀነስ የሰቆጣ ቃልኪዳን ማስፋፊያ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

ዲላ፤ መስከረም 13/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የሕጻናትን የመቀንጨር ችግርን ለመቀነስ የሚያስችል የሰቆጣ ቃልኪዳን ማስፋፊያ ፕሮጀክት በዲላ ከተማ ይፋ ሆነ።
ፕሮጀክቱ ስር የሰደደ የምግብና የሰርዓተ ምግብ ችግር በሚታይባቸው 39 ወረዳዎች ተግባራዊ እንደሚሆን ተገልጿል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ሀላፊ አቶ አቅናው ካውዛ በወቅቱ እንዳሉት፤ የሰቆጣ ፕሮጀክት የተከዜ ተፋሰስን ይዞ የምግብና የስርዓተ ምግብ ችግር ባለባቸው ወረዳዎች በሀገር ደረጃ ሲተገበር ቆይቷል።
ወደ ደቡብ ክልል በማስፋፋት ስር የሰደደ የምግብና የስርዓተ ምግብ ችግር ባለባቸው 39 የክልሉ ወረዳዎች በቀጣይ እንደሚተገበር ተናግረዋል።
ፕሮጀክቱ በተለይ ለነፍሰ ጡር እናቶችና እስከ ሁለት ዓመት ላሉ ህጻናት የአመጋገብ ስርአታቸውን በማስተካከል የህጻናትን የመቀንጨር ችግር ለመቀነስ ያግዛል ነው ያሉት።
“በክልሉ ከሚከሰተው ከ5 ዓመት በታች የህጻናት ሞት 50 በመቶው ምክንያቱ ከምግብና ከስርአተ ምግብ ችግር ጋር የተያያዘ ነው” ያሉት ደግሞ በክልሉ ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት ጤናና ስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሌጂሶ ናቸው።
“በደቡብ ክልል የፕሮጀክቱ ወደ ትግበራ መግባት ከ1 ሚሊዮን በላይ የመቀንጨር ችግር ያለባቸውን የክልሉን ህጻናት ተጠቃሚ ያደርጋል” ብለዋል።
የደቡብ ክልል እንስሳትና አሣ ሃብት ቢሮ ሃላፊ አቶ ዘይኔ ቢልካ በበኩላቸው፤ በክልሉ በስርዓተ ምግብ በተለይ በእንስሳት ተዋጽኦ አጠቃቀም ላይ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
“ቢሮው ችግሩን ለመፍታት የእንስሳት እርባታን ከማስፋፋት ባለፈ በአርሶ አደሩ ጓሮ አሣ እርባታን የማላመድ ሥራ እያከናወነ ይገኛል” ብለዋል።
የሰቆጣ ቃልኪዳን ማስፋፊያ ፕሮጀክት ወደ ክልሉ መስፋፋቱ የተመጣጠነ ምግብ አጠቃቀም ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ከማገዝ ባለፈ ህጻናት የሚገጥሟቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደሚያቃልል አስረድተዋል።
ፕሮጀክቱ ዛሬ በዲላ ከተማ ይፋ ሲደረግ ከክልሉ ሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የጤና ዘርፍ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች፣ ፕሮጀክቱ የሚተገበርባቸው ወረዳዎች አስተዳዳሪዎችና አጋር ድርጅቶች ተገኝተዋል።