በአሸባሪው ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ቅርሶች በማጥናት ለማስጠገን እየተሰራ ነው

ባህር ዳር፤ መስከረም 13/2014(ኢዜአ) አሸባሪው የህወሓት ቡድን በቤተ እምነቶችና ቅርሶች ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለይቶ ለማስጠገን ቡድን አደራጅቶ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
አሸባሪው በደቡብ ጎንደር ወረዳዎች በሚገኙ ቅርሶች ላይ ብቻ ከ4 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ውድመት ማድረሱም ተመላክቷል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ ዶክተር አበበ ባየ እንዳሉት፤ አሸባሪው ቡድን ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ ከመጨፍጨፍ ባለፈ የህዝብ፣ የመንግስትና የቤተ እምነቶችን ሃብትና ንብረት እያወደመ ነው።
በደረሰባቸው አካባቢዎች የህዝብ ሃብት የሆኑትን እንዲሁም በቋሚ ቅርስነት የተመዘገቡና ያልተመዘገቡ ከ23 በላይ ቤተ እምነቶችንም እንዲሁ።
የሃይማኖት አባቶችን ከመግደል ባሻገር የቱሪዝም ተቋማትና የቤተ እምነት ጽህፈት ቤቶችን እያፈራረሰ መሆኑንም ነው የገለጹት።
ለዚህም በከባድ መሳሪያ ተደብድበው ጉዳት የደረሰባቸውን የጨጨሆ እና የጋሳይ መድሃኔዓለም አብያተ ክርስትያናት በማሳያነት ጠቅሰዋል።
“አሸባሪው ህወሓት የዓለም አቀፍ ህግጋትን በመጣስ ቤተ እምነቶችን ለመሳሪያ ማከማቻ፣ ምሽግ ቆፍሮ ለመዋጊያና ለሠራዊት ማሰልጠኛ በማድረግ የሀገር ቅርሶችን እያጠፋ ይገኛል” ብለዋል።
እንደ ዶክተር አበበ ገለጻ፤ ቡድኑ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተሸንፎ በወጣባቸው የደቡብ ጎንደር ወረዳዎች በሚገኙ ቅርሶች ላይ ብቻ ከ4 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ውድመት ማድረሱ በመጀመሪያው የዳሰሳ ጥናት ታውቋል።
“ሁሉም ቅርሶች የሰው ልጅ ሃብቶች ናቸው” ያሉት ዶክተር አበበ፤ “አሸባሪው ቡድን በጦርነት ጊዜም ሆነ ከጦርነት ውጭ ለቤተ እምነቶችና ቅርሶች ጥበቃ ማድረግ ሲገባው የጥቃት ሰለባ ማድረጉን ዓለም ሊያውቀው ይገባል” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የዓለም ቅርስ የሆነው የቅዱስ ላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስትያናት በአሸባሪው ቡድን ቁጥጥር ስር በመሆናቸው መላ ኢትዮጵያዊያንን እያሳሰበ ነው።
“በአካባቢው በሚፈነዳው የከባድ መሳሪያ ተኩስ ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ሳይንሳዊ ጥናት ቢጠይቅም እየደረሰበት ያለው ጉዳት ቀላል እንዳልሆነ መገመት ይቻላል” ነው ያሉት።
ወራሪው የህወሓት ቡድን ላልይበላን በመቆጣጠሩም ከአሸንድዬ በዓል ጀምሮ እስከ መስቀል የነበረው የውጭና የአገር ውስጥ ጎብኚ ሙሉ በሙሉ መቆሙን ዶክተር አበበ ተናግረዋል።
በዚህም የከተማዋ ማህበረሰብ በአስከፊ ችግር ውስጥ መሆኑን ነው ያስረዱት።
ዶክተር አበበ እንዳሉት ፤ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ቢሮው ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንዲሁም ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በመተባበር ቡድን አደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል።
በዚህም ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በቅርሶች ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን ለይቶ በማቅረብ ከህብረተሰቡ፣ ከረጂ ድርጅቶችና ከመንግስት ተቋማት ገንዘብ የማሰባሰብ ሥራ ይሰራል።
በተጨማሪም ቅርሶች ቀድመው ወደ ነበሩበት ይዞታ እንዲመለሱ የማስጠገን ስራ እንደሚያከናውን አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሓት መንግስት ያስተላለፈውን የተናጠል ተኩስ አቅም ውሳኔ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የአማራና የአፋር ክልሎችን በመውረር ሀገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ይታወቃል።