አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ሀብት ማሰባሰቡ ተጠናክሮ ይቀጥላል

ሠመራ ፤መስከረም 13/2014(ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም እንዲያግዝ የጀመረውን ሀብት የማሰባሰብ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ሠመራ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ።
የደብረ ማርቆስ እና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች በአፋር ክልል በህወሓት የጥፋት ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብ ነክ ድጋፍ ለሠመራ ዩኒቨርሲቲ አስረክበዋል።
ድጋፉን የተረከቡት የሠመራ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አቡበከር ያሲን እንዳሉት፣ የተደረገው ድጋፍ እንደሀገር የገጠመውን የህልውና ፈተና ለማለፍ የሚያግዝ ነው።
“እርስ በርስ የመረዳዳት ባህልን ከማጎልበት ባለፈ በመተጋገዝ ለድል መብቃት እንደሚቻል ያስተምራል” ብለዋል።
ባህር ዳርና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ለአፋር ተጎጆዎችም ድጋፍ ለማድረግ በመምጣታቸው ምስጋና አቅርበዋል።
ሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች ከ350 ኩንታል በላይ ዱቄትና ማካሮኒ ዛሬ ለተጎጂዎች ያበረከቱ ሲሆን ድጋፉ ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ነው።
ሠመራ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን በማስተባበር ለተጎጂዎች ሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ሃብት እያሰባሰበ ይገኛል።
“በዚህ ጊዜ ውስጥም ከአስር ዩኒቨርሲቲዎች ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ማሰባሰብ ተችሏል” ብለዋል።
በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው ከራሱ በጀት 4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ለተጎጂዎች ድጋፍ ማድረጉን ዳይሬክተሩ አወስተዋል።
“የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለተጎጂዎች እንዲውል በገቡት ቃል መሠረትም ትናንት ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ለግሰዋል” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በራሱና ከሌሎች ለጋሾች በአጠቃላይ ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ ሃብት ለተጎጂዎች ማሰባሰቡን ገልጸው፣ ተጎጂዎች መልሰው እስኪቋቋሙ ድረስ ሃብት የማሰባሰብ ሥራውን እንደሚያጠናክር አስታውቀዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የውስጥ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ታደሰ አክሎግ በበኩላቸው፤ ዩኒቨርሲቲው በአማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች በህወሓት የሽብር ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሰብአዊነት ድንበርና ሁኔታዎች የማይገድቡት መልካም ኢትዮጵያዊ እሴታችን በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው ማህበራዊ ግዴታውን ለመወጣት ለሀገር ባለውለታ ለሆኑ የአፋር ክልል ተጎጂዎችም ድጋፍ አድርጓል” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው ዋጋው 830 ሺህ ብር የሆነ 200 ኩንታል ዱቄት ዛሬ ድጋፍ ማድረጉንና በቀጣይም እገዛውን በማጠናከር ከአፋር ክልል ህዝብ ጎን ይቆማል ነው ያሉት።
የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተማሪዎች ጉዳይ አክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን ድረስ፤ ለተጎጂዎች 610 ሺህ ብር የሚያወጣ 100 ኩንታል ዱቄትና 50 ኩንታል ማካሮኒ መለገሳቸውን ተናግረዋል።
“ድጋፉ ለሀገር ባለውለታው የአፋር ህዝብ በቂ ባይሆንም ከህዝቡ ጎን በመቆም ወንድማዊ አጋርነታችንን ለማሳየት የተደረገ ነው፤ የጋራ ጠላትን ለማንበርከክና አንድነታችንን ለማጠንከርም ያግዛል” ብለዋል