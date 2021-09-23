የነጩ ፖስታ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ ለተከፈተው ሀሰተኛ ፕሮፖጋንዳ ምላሽ ይሰጣል

አዲስ አበባ መስከረም 13/2014(ኢዜአ)”የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ በሀሰተኛ ፕሮፖጋንዳ ላይ ተመስርተው በኢትዮጵያ ላይ ኢ-ፍትሃዊ አመለካከት ላላቸው አገራት እውነታውን ለማስረዳትና ምላሽ ለመስጠት እድል የሚፈጥር መሆኑ ተገለጸ።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን ሰራተኞች “የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” በሚል እየተከናወነ ያለውን ዘመቻ ተቀላቅለዋል።
ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ እንዳልካቸው ስሜ እንደገለጹት፤ ከወራት በፊት አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ የህግ ማስከበርና ህልውናን የማስጠበቅ ዘመቻ መካሄድ ጀምሯል።
መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ቢያደርግም “የሽብር ቡድኑ በጥፋት ተግባሩ በመግፋት አገር የማፍረስ እኩይ አላማውን እያራመደ ነው” ብለዋል፡፡
የቡድኑን የጥፋት አላማ እያወቁ እንዳላወቁ የመሰሉት አሜሪካና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መንገድ ጫና ለማሳደር እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።
አለም አቀፉ ማህበረሰብ ላለው የተሳሳተ አረዳድ ምላሽ ለመስጠትና እውነታውን ለማስረዳት ዜጎች በተለያየ መንገድ ቁጣቸውን ከመግለጽ ባሻገር በትዊተር እና በሌሎች የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዘመቻ ሲያደርጉ መቆየቱንም አስታውሰዋል።
“የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻም ለአሜሪካ እና ምዕራባውያን አገራት በአገሪቱ ያለውን እውነታ ለማስረዳት ይበልጥ ዕድል የሚፈጥር መሆኑንም ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ምዕራባውያኑ በተዛባ መረጃ ላይ ተመርኩዘው በአገሪቷ ላይ እያደረሱ ያሉትን ጫና ለመመከትና ትክክለኛ መረጃ ለማድረስ በሚደረገው ጥረት አካል በመሆን ለአገሩ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበትም አሳስበዋል።
ዜጎች “አገሬ እንድትፈርስ አልፈቅድም” በሚል ጠንካራ መርህ አንድነትን በማስጠበቅና በሚነዙ የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች ባለመደናገር ጫናዎችን ለመመከት በጋራ መቆም እንደሚገባቸውም ተናግረዋል።
የተቋሙ ሰራተኞች በበኩላቸው፤ “ዘመቻው በሀሰተኛ ፕሮፖጋንዳ ላይ ተመስርተው በኢትዮጵያ ላይ ኢ-ፍትሃዊ አመለካከት ላላቸው አገራት ምላሽ የሚሰጥ ነው” ብለዋል።
በኮሚሽኑ የኮሚሽነር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ገረመው ነጋሳ፤ ማህበረሰቡ በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሱ ጫናዎችን ለመቋቋም በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ላይ በመሳተፍ የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል።
“በአሜሪካና በምዕራባውያኑ የሚደርሱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች የተሳሳቱና ኢ-ፍትሃዊ መሆናቸውን በማሳየትና እውነታውን በማስረዳት ጫናዎችን መቋቋም ይገባልም” ነው ያሉት።
ዜጎች አለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለውን የተሳሳተ አረዳድ ለመቀነስ በተለያየ መልኩ እያሳዩ ያሉት ተነሳሽነት የአገርን ህልውና ለማስጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የተናገሩት በኮሚሽኑ የሰው ስራ አመራርና ልማት ዳይሬክተር አቶ እሸቱ አድማሱ ናቸው።
“የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ንቅናቄ ከመስከረም 3 ቀን 2014 ዓ .ም ጀምሮ እየተካሄደ የሚገኝ ሲሆን፤ ይህም እስከ መስከረም 15 ቀን 2014 ዓ.ም ይቆያል።