የ6ኛው ዙር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያን ወዳሰበችው ከፍታ የማሻገር ትልቅ ሃላፊነት አለባቸው

አዲስ አበባ፤ መስከረም 13/2014(ኢዜአ) የ6ኛው ዙር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያን ወዳሰበችው ከፍታ የማሻገር ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገልጸዋል።
በ6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው ያሸነፉ የፓርላማ አባላት ስልጠና እየወሰዱ ነው።
ስልጠናው በዋናነት የሕዝብ ተወካዮች ሚና፣ የአባላት ስነ-ምግባር ደንብ እና በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው።
የስልጠናው ዓላማም የምክር ቤቱ አባላት ስራዎቻቸውን ያለምንም የመረጃ እጥረት እንዲያከናውኑ ማገዝ መሆኑ ተጠቁሟል።
አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና አሳታፊ በሆነ መልኩ መከናወኑን አስታውሰዋል።
ምርጫው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ሆኗል ብለዋል።
በመሆኑም የ6ኛው ዙር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያን ወዳሰበችው ከፍታ በማሻገር ረገድ ትልቅ ሃላፊነትእንዳለባቸውም ጠቅሰዋል።
ስልጠናው አባላቱ ስለ ምክር ቤቱ አሰራር በቂ መረጃ እንዲኖራቸው እንደሚያስችልም ተናግረዋል።
በስልጠናው ከሁሉም የአገሪቷ አካባቢዎች ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው ያሸነፉ ተመራጮች እየተሳተፉ ይገኛሉ።