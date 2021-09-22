በጌዴኦ ዞን በህገ ወጥ መንገድ የተወረረ ከ6 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የከተማ መሬት ተመላሽ ተደረገ

ዲላ፤ መስከረም 12/2014 (ኢዜአ) በህገ ወጥ መንገድ የተወረረ ከ6 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የከተማ መሬት ማስመለሱን የጌዴኦ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ አስታወቀ።
መምሪያው “ከተሞችን በፕላን በመምራት ህገ ወጥ የመሬት ወረራን እንከላከል ” መሪ ሀሳብ ያዘጋጀው የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል።
በመድረኩ የመምሪያው ሃላፊ አቶ አብዮት ደምሴ እንዳሉት፤ በዞኑ ውስጥ በከተማ መሬት ህገወጥ ወረራ፣ ግንባታና ሰፈራ ተካሂዷል።
በተጨማሪም የመንግስት ይዞታን ወደ ግል ማዞርና መሰል ወንጀሎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ነው የገለጹት።
“መምሪያው በተጠናቀቀው ዓመት ባደረገው ክትትል በዞኑ ከ13ሺህ 500 ካሬ ሜትር በላይ የከተማ መሬት በህገወጥ መንገድ መወረሩን ለይቷል” ብለዋል።
ከዚህም ውስጥ ከ6ሺህ የሚበልጠውን ወደ መንግስት መሬት ባንክ ተመላሽ እንዲሆን መደረጉን አስረድተዋል።
በመሬት ወረራው ዲላ፣ ወናጎና ጨለለቅቱ ከተሞች በቀዳሚነት የጠቀሱት አቶ አብዮት፤ ከመሬት ወረራ በተጓዳኝ 189 ህገወጥ ግንባታዎች ላይም ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ጠቁመዋል።
እንደሃላፊው ገለጻ፤ የከተማ መሬትን አለአግባብ በማስተዳደር በመንግስትና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ 12 የማዘጋጃ ቤት ባለሙያዎችና ሁለት አመራሮች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው በህግ እንዲጠየቁ ተደርጓል።
በዞኑ የሚገኙ ከተሞች በፕላን አለመመራታቸው ለመሰረተ ልማት ዝርጋታና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ማነቆ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ ናቸው።
በህገ ወጦች ላይ የተጀመረውን ህጋዊ እርምጃ ከማጠናከሩ በተጓዳኝ የዞኑን ገቢ በማሳደግና በማዘጋጃ ቤቶች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ከተሞችን ለኢንቨስትመንት ምቹ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
“በተለይ አርሶ አደሮችን በማፈናቀል በከተማ መሬት ወረራ የተሰማሩ ደላሎችንና ባለሃብቶችን በመታገል ከኪራይ ሰብሳቢነት ማላቀቅ ይገባል” ብለዋል።
በንቅናቄው መድረክ የዞንና ወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የማዘጋጀ ቤት አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘግቧል።