ከአባቶቻችን በወረስነው ጀግንነት ሀገራችንን ከውስጥ ባንዳዎች እና ከዉጪ ወራሪዎች እንከላከላለን

መቱ፣ ሻሸመኔ መስከረም 12/2014 (ኢዜአ) ከአባቶቻችን በወረስነው ጀግንነት ሀገራችንን ከውስጥ ባንዳዎች እና ከውጭ ወራሪዎች ለመመከት ዝግጁ ነን ይላሉ ከኢሉባቦርና ምዕራብ አርሲ ዞኖች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ሽኝት የተደረገላቸው ወጣቶች።
በኢሉባቦር ዞን ለ3ኛ ዙር በፈቃዳቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ተመዝግበው ሲጠባበቁ የነበሩ ወጣቶች በአባ ገዳዎች ምርቃት ሽኝት ተደርጎላቸዋል።
ሽኝት ከተደረገላቸው ወጣቶች መካከል ልጃለም ታምሩና ታጁ ታምሩ የተባሉ ወንድማማቾች ይገኛሉ።
እነርሱም “ሀገርን ከጠላት የመጠበቅና ሉዓላዊነቷን የማስቀጠል ኃላፊነት የሁላችንም እንደመሆኑ አኛም የድርሻችንን ለመወጣት መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ወስነናል” ብለዋል።
ሳሙኤል ደረጀ የተባለው ሌላኛው ወጣትም “ሀገርን የማስቀጠል ድርሻዬን ወታደር ሆኜ በማገልገል ለመወጣትና ለሀገሬ የሚጠበቅብኝን የዜግነት አስተዋጽኦ ለማበርከት ተዘጋጅቻለሁ” ብሏል።
ወታደር ሆኖ ሀገርን ማገልገል ክብር መሆኑን ተገንዝቤያለሁ የሚለው ወጣቱ “ከጀግኖች አባቶቻችን የወረስነውን ኢትዮጵያዊ ጀግንነትና ክብር እኛም እናስቀጥላለን” ብሏል።
ወጣት ኬነሳ ዘውዴም ልክ እንደ ጓደኞቹ ሀገራችንን ለውጭ ጠላቶች ለማጋለጥ የተነሱትን ባንዳዎች ለማስወገድ በሚደረገው ትግል የድርሻውን ለመወጣት ቆርጦ መነሳቱን ተናግሯል።
በሽኝቱ ላይ ተገኝተው ለወጣቶቹ መልዕክት ያስተላለፉት የኢሉባቦር ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ መኮንን ባይሳ “የኢትዮጵያውንን የዘመናት የጀግንነት ታሪክ ለማስቀጠል ዕድሉን ስላገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ” ብለዋል።
ኢትዮጵያም በአብራኳ ፍሬዎች ሁሌም ታፍራ፣ ተከብራና በልፅጋ ትቀጥላለች በማለትም ተናግረዋል።
በተመሳሳይም መከላከያ ሰራዊትን ተቀለላቅለው የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ቆርጠው መነሳታቸውን የምዕራብ አርሲ ዞን ወጣቶች ተናግረዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡት መካከል የታሪክ መምህሩ ወጣት እሼቱ በሻ በአሸባሪው ቡድን ህዝብ ላይ ግፍና ሰቆቃ ሲፈጸም መስማቱና ማየቱ አንገሽግሾት መከላከያን ለመቀላቀል መወሰኑን ገልጿል፡፡
“መከላከያን ተቀላቅዬ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በመደምሰስ አገርና ህዝቤን ነጻ አወጣለሁ” ያለው ወጣቱ፣ “የኢትጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የበኩለን አስተዋፅኦ ላበረክት ቆርጬ ተነስቻለሁ” ብሏል፡፡
ሌላዋ በጤናው ዘርፍ በነርስነት የተመረቀችው ወጣት እየሩሳሌም መለሰ “አሸባሪውን ቡድን ሳልደመስስ ወደ ስራ መግባት አልፈልግም” ብላለች፡፡
“የሀገሬን ፍቅር በተግባር ለመግለጽ ሰልጥኜ አገሬን በዘላቂነት ከጠላት ለመታደግ ወደምወደው መከላከያ ተቀላቅያለሁ፤ ጠላታችን የሆነውን አሸባሪውን ህወሓትንም በጋራ እንደመስሰዋልን” ብላለች፡፡
“ገና በወጣትነቴ ሀብት ንብረት አፍርቼ ሱቅና መኪና ጭምር ቢኖረኝም ሉዓላዊነቷ የተጠበቀች ሀገር ከሌለች ከንቱ በመሆኑ ወደ መከላከያ ለመቀላቀል ወስኛለሁ” ያለው ደግሞ ወጣት ጣሂር ቃሲም ነው፡፡
“የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የገንዘብ ድጋፍ ሳደርግ ብቆይም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዳግም እንዳይነሳ አድርጌ ከመደምሰስ ባለፈ በዘላቂነት ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች ለመጠበቅ ተዘጋጅቻለሁ” ብሏል፡፡
የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ብኖ በበኩላቸው ወጣቱ ታጥቆ አገሩን በዘላቂነት ለመጠበቅ መከላከያን መቀላቀሉ የሚደነቅና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በርካታ ወጣቶች ከሁሉም በላይ ሀገርን በማስቀደም መከላከያ ሰራዊትን እየተቀላቀሉ መሆኑ ለአገራቸው ያላቸውን ክብር እንደሚያሳይ ገልፀዋል።