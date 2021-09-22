የአሸባሪውን ቡድን ዘላለማዊ ቀብር ሳንፈጽም አንመለስም

አርባ ምንጭ፤ መስከረም 12/2014(ኢዜአ) ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ አሸባሪው የህወሓት ቡድንን ቀብር ሳይፈጽሙ እንደማይመለሱ ከጋሞ ዞን የመከላከያ ሠራዊቱን ለመቀላቀል አሸኛኘት የተደረገላቸው ወጣቶች አስታወቁ።
ከጋሞ ዞን በሶስተኛው ዙር መከላከያ ሠራዊቱን የሚቀላቀሉ በርካታ ወጣቶች ዛሬ ወደ ማሰልጠኛ ተጉዘዋል።
ሳሙኤል ደነቀ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ አሸኛኘት ከተደረገላቸው ወጣቶች መካከል አንዱ ሲሆን፤ አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ለዘመናት በመዝረፍ እርቃኗን ማስቀረቱ ሳያንሰው ሀገርን ለማፈረስ በመድፈሩ መከላከያ ሠራዊቱን በመቀላቀል ለመፋለም መነሳሳቱን ነው ለኢዜአ የገለጸው።
እኔ ልጇ እያለሁ እናት ሀገሬ አትደፈርም ያለው ወጣቱ ወላጆቹ ለሀገር ቅድሚያ በመስጠት መርቀው እንደሸኙት ተናግሯል።
“ስለሆነም እናት ሀገሬን የደፈራትን ጁንታ ሳልቀብር አልመለስም” ብሏል።
እኛ ኢትዮጵያውያን በሀገር ሉዓላዊነት ተደራድረን የማናውቅ መሆናችን ታሪካችን ምስክር ነው ያለው ደግሞ ከቦንኬ ወረዳ ሠራዊቱን ለመቀላቀል የመጣው ወጣት እስራኤል ኦርኮ ነው።
”አባቶቻችን ለሀገራችን ነፃነት ተዋድቀው እንዳስረከቡን ሁሉ እኛም የአባቶቻችን አደራ በመቀበል ለተተኪ ትውልድ ማውረስ ይጠበቅብናል” ብሏል።
አሸባሪው ዳገም የሀገራችን ጠላት እንዳይሆን ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ዘላለማዊ ቀብሩን መፈጸም ይጠበቅብናል ነው ያለው ወጣት እስራኤል ።
በአሸኛኘቱ ስነ-ስርዓት ወቅት የጋሞ ዞን ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መለሰ ዳርጬ ባደረጉት ንግግር “ለሀገራችሁ መስዋዕትነት ለመክፈል መከላከያ ሠራዊቱን ለመቀላቀል የደረሳችሁበት ውሳኔ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ነው” ብለዋል።
ወጣቶቹ ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ያሉ አሸባሪዎችን በማደን የሀገራችን ህልውና ለማረጋገጥ አገራዊ አደራ ተጥሎባችኋል ነው ያሉት።
“ኢትዮጵያ በልጆቿ ገድል ተስፋዋ ያብባል እንጂ አይጨልምም” ያሉት ሃላፊው፤ ወጣቶቹ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በመደምሰስ ታላቅ ገድል ፈጽመው ታሪክ እንደሚሰሩ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
በዞኑ ከሚገኙ 14 ወረዳዎችና አራት የከተማ አስተዳደሮች ተወጣጥተው ዛሬ ሽኝት የተደረጋላቸው ወጣቶች በፈቃደኝነት የተመለመሉ መሆናቸውንም ጠቁመዋል።