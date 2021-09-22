አሸባሪው ህወሓት እየፈጸመ ያለውን የሽብር ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ ያስፈልጋል

መስከረም 12/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊያን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አሸባሪው ህወሓት እየፈጸመ ያለውን የሽብር ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ መታገል እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዮት አመራር አባላትና ሰራተኞች “የነጩ ፖስታ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ አካሂዷል።
በዚሁ ወቅት ሰራተኞቹ ኢትዮጵያውያን በአለንበት ቦታ ሁሉ “አሸባሪው ህወሓት እየፈጸመ ያለውን የሽብር ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ አለብን” ሲሉ ተናግረዋል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ እንዳሉት፤ ከየትኛውም ቦታ በአገሪቷ ላይ የሚደርሰውን ጫና በጋራ መመከት አለብን።
በዘላቂነት ከውጭ ጫናና ከድህነት ለመውጣት ደግሞ “ሁሉም ጠንክሮ መስራት አለበት” ብለዋል።
ቡድኑ በወረራ በያዛቸው ቦታዎች በርካታ ኢ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ቢያደርስም፣ “ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ሁኔታውን በቸልታ ማለፋ አሳዛኝ ነው” ብለዋል አመራር አባላቱ።
ይህም ኢትዮጵያ ለዓለም ህዝብ ያደረገችውን ውለታ የከዳ ተግባር መሆኑን አንስተዋል፡፡
አሸባሪው ህወሃት እኔ ካልመራኋት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት በማለት የያዘውን አቋም ወደ ተግባር ለመለወጥ ያልተሳከ ጥረት ማድረጉን ተናግረዋል።
ኃያላን አገራቱ መሬት ላይ ያለውን እውነት ለማዳፈን እያደረጉት ያለው ጥረት “በፍጹም ተቀባይነት የለውም” ብለዋል።
“በውጭና በሀገር ውስጥ ያለን ኢትዮጵያውን ለሰብዓዊ ክብራችንና ለአገራችን አንድነት የአቅማችንን የማድረግ ግዴታ አለብን፣ ይሄም እስከ መስዕዋትነት ሊዘለቅ ይችላል” በማለት ተናግረዋል
“የነጩ ፖስታ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ እስከ መስከረም 15 እንደሚካሄድ መገለጹ ይታወሳል።