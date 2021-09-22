በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ተጠየቀ

አዲስ አበባ መስከረም 12/2014 በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጠየቁ።
በመንግስታቱ ድርጅት የዩኒሴፍ የአገር ውስጥና የዋናው መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ዜጎችን እየጎበኙ ይገኛሉ።
በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ አዴል ኮደር፣ የብሪታኒያ ልዩ መልዕክተኛ ኒክ ዳየር፣ ከዩኒሴፍ ዋናው መስሪያ ቤት የአቅርቦት ክፍል ኃላፊ ኢትሌቫ ካድሊል፣ በዩኒሴፍ የባህርዳር ፊልድ ኦፊሰር ባልደረቦችና ሌሎችም ተገኝተዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረመስቀል፤ አሸባሪው ህወሃት ወረራ በፈፀመባቸው የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ደሴ ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የዩኒሴፍ ተወካዮች በስፍራው በመገኘት ተፈናቃዮች ያሉበትን ሁኔታ በመጎብኘታቸውም ምስጋና አቅርበዋል።
የተፈናቀሉ ዜጎች ለከፍተኛ ችግርና እንግልት እየተዳረጉ በመሆኑ በውጭም በአገር ወስጥም ያሉ ረጂ ደርጅቶች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ባለሃብቶችና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የምግብ፣ አልባሳትና ሌሎችንም ቁሳቁሶች እንዲለግሱ ከንቲባው ጠይቀዋል።
በተለይም እናቶች፣ ህፃናትና አቅመ ደካሞች እንዲሁም “በርካታ ዜጎች የምግብ አቅርቦትና የጤና አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል” ብለዋል።
በመሆኑም ዩኒሴፍ እና ሌሎች ግብረ ሰናይ ድርጅቶችም ለእነዚህ ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።