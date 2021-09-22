በኢትዮጵያ አዲሱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዝርያ (የዴልታ ቫይረስ) በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው

አዲስ አበባ፤ መስከረም 12/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ አዲሱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዝርያ (የዴልታ ቫይረስ) በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የኮቪድ-19 ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል።በመግለጫው አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ (የዴልታ ቫይረስ) ስርጭት እየተስፋፋ በመምጣቱ በዜጎች ላይ ጉዳት እያደረሰ እንደሚያገኝ ተናግረዋል።
በአገራችን የቫይረሱ ስርጭት መስፋፋት በቫይረሱ የሚያዙ፣ በፅኑ የሚታመሙና ህይወታቸው የሚያጡ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መሆኑን ነው ሚኒስትሯ የገለፁት።ለአዲሱ ቫይረስ መስፋፋት ቫይረሱን ለመከላከል የሚተገበሩ “የጥንቃቄ እርምጃዎች መቀዛቀዝ ምክንያት አንዱ ነው” ብለዋል።
ህዝባዊ ጥንቃቄ የጎደላቸው መሰባሰቦች መብዛታቸውና የህብረተሰቡ በሚፈለገው መጠን ክትባት አለመከተብም ተጨማሪ ምክንያቶች መሆናቸውን አመልክተዋል።በትናንትናው ዕለት 43 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ከ800 በላይ ሰዎች ደግሞ በፅኑ መታመማቸውም ነው የገለፁት።
ባለፋት ሶስት ቀናት 108 ዜጎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን እንዳለፈ ተናግረዋል።እስከ አሁን ድረስ በቫይረሱ የሞቱ ዜጎች ቁጥር ከ5 ሺህ በላይ መሆኑን ገልፀዋል።
የጥንቃቄው አተገባበር መዘናጋት በዚሁ ከቀጠለ ጉዳቱ የከፋ ሊሆን እንደሚችልም ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት።