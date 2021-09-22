ያልተገባ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር አስፈጻሚ አካላት ጥብቅ ቁጥጥር ሊያደርጉ ይገባል- የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ

ሠመራ ፤ መስከረም12/2013(ኢዜአ) ያልተገባ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር በየደረጃው የሚገኙ አስፈጻሚ አካላት ጥብቅ ቁጥጥር ሊያደርጉ እንደሚገባ የአፋር ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አሚና ሴኮ አሳሰቡ።
ከክልል እና ሠመራ-ሎግያ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በዘርፉ ዙሪያ የተወያዩት ዋና አፈ-ጉባኤዋ እንደተናገሩት፤ ህብረተሰቡ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች እየተፈጠረ ባለው የገበያ አሻጥር ኑሯቸውን መምራት እየከበዳቸው ነው።
በተለይ እየተስተዋለ ያለው ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ንረት በንግድ ስርዓቱ ላይ ሆን ተብሎ የገበያ አሻጥር በመፍጠር ህብረተሰቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ የሚያደርግ ድብቅ ዓላማም ያለው ነው ብለዋል።
የህዝብ ውክልና እንዳለበት የመንግስት አካል ጉዳዩን በቸልታ የሚታለፍ ሳይሆን እስከታችኛው የአስተዳደር እርከን ድረስ ወርዶ ችግሮቹን ከመሠረቱ በመለየት ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በፍጥነት እንደሚወስድ አስታውቀዋል።
ለዚህም በተለይ በየደረጃው የሚገኙ የንግድ ዘርፍ አመራሮች ያለባቸውን ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት በማረም ከፍትህ አካላት ጋር ተናበው ህገ-ወጦችን ስርዓት ለማስያዝ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የሠመራ – ሎግያ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዋና አፈ- ጉባኤ አቶ ነስሪ ቡርሃባ በበኩላቸው፤ በንግዱ ዘርፍ የሚስተዋሉ ህገ-ወጥ አሰራሮችን ለመከላከል ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ የህብረተሰቡን ችግር ለማቃለል እስከ ቀበሌ ድረስ የሚገኙ መዋቅሮች ያተልገባ ጥቅም ለማግኘት የሚጥሩ ህገወጥ ነጋዴዎችን አሳልፈው ለህግ እንዲያቀርቡ የክትትልና ቁጥጥር ስራን እንደሚያጠናክሩ አስታውቀዋል።
የክልሉ ንግድና ኢንደስትሪ ቢሮ ሃላፊ አቶ መአር አሊሴሮ በበኩላቸው፤ መስሪያ ቤታቸው ባለፈው የበጀት ዓመት ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ከ12ሺህ በላይ ነጋዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን አስታውሰዋል።
የተወሰደው እርምጃ ክስ በመመስረት የእስራትና ገንዘብ ቅጣት ያካተቱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በቅርቡም በመሠረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች ላይ የሚታየውን የዋጋ ንረት ለማስተካከል መንግስት ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ከመፍቀድ ጀምሮ ተያያዥ የታክስ ማሻሻያዎችን አድርጓል ነው ያሉት ሃላፊው።
ዕቃዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ በመሆኑ በቅርቡ የገበያ መረጋጋት እንደሚኖር ጠቁመው፤ ይህን አጋጣሚ ባልተገባ መንገድ ለግል ጥቅም ለማዋል በሚሞክሩ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ ንግድ ፈቃድ ከመሰረዝ ጀምሮ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስዱ አስታውቀዋል።
በየደረጃው ከሚገኙ የንግድ ማህበረሰብ ጋር ውይይት በማድረግ ሃላፊነታቸውን በቅንነት እንዲወጡ መግባባት ላይ መደረሱንም አመላክተዋል።
ከዚህ አልፎ የሚፈጠር የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ወርደው ለመስራት ዝግጅት መደረጉን የቢሮው ሃላፊ ገልጸዋል።