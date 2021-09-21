የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የመዲናዋን ሰላም በመጠበቅ ረገድ እያሳዩት ላለው ቁርጠኝነት ፖሊስ አመሰገነ

አዲስ አበባ መስከረም 11/2014 (ኢዜአ) የመዲናዋ ነዋሪዎች የመዲናዋን ሰላም በመጠበቅ ረገድ እያሳዩት ላለው ቁርጠኝነት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመሰገነ።
በመዲናዋ ለመስቀል ደመራ እና ኢሬቻ በዓል የጸጥታ ስራውን የሚያግዙ ከ27 ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ዝግጁ መሆናቸውንም ኮሚሽኑ ገልጿል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት፣ ሙዚቃ፣ትያትርና ስፖርት ዳይሬክተር ፋሲካ ፋንታ ለኢዜአ እንደገለጹት የመዲናዋ ነዋሪዎች ከመቼው ጊዜ በላይ ከጸጥታ አካለት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
ነዋሪዎቹ በተለይ አጠራጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን ሲገጥሟቸው ጥቆማ በመስጠት አካባቢቸውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ እያደረጉት ያለውን ተግባር አድንቀዋል።
ህዝቡ በሚያደርገው ጥቆማ በርካታ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ለአብነት አንስተዋል።
የፖሊስ አባላቱ የመዲናዋን ጸጥታ ለመጠበቅ ቀን ከሌት በተለየ ዝግጁነት እየሰሩ መሆኑንም ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት።
የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓል ያለምንም ስጋት በሰላም እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ከመዲናዋ ነዋሪዎች ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑንም አንስተዋል።
ፖሊስ በዓሉ ካለምንም የፀጥታ ስጋት በሰላም እንዲጠናቀቅ ወቅታዊ የሀገሪቱን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ሰፊ ዝግጅት ማድረጉንም ጨምረው ገልጸዋል።
የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓል የፀጥታ ስራውን የሚያግዙ 27 ሺህ 500 በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ስልጠና ወስደው ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም በየአካባቢያቸው ከሚገኙ የፖሊስ አባላት ጋር ተቀናጅተው እንደሚሰሩም ነው ያነሱት።
ህብረተሰቡ የፀጥታ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉና አጠራጣሪና ጉዳዮች ሲመለከት በስልክ ቁጥሮች 011-1-11-01-11 ወይም በ991 ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ማሳወቅ እንደሚችም የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት፣ ሙዚቃ፣ትያትርና ስፖርት ዳይሬክተር ፋሲካ ፋንታ ገልጸዋል።